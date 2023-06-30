«Кровавую» Луну увидят жители Ростовской области 3 июля

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Астроном рассказал, что уже 3 июля на небо над Ростовской областью взойдет «кровавая», или красная, Луна. Она будет видна невооруженным глазом и выглядеть крупнее, чем обычно.
«В период суперлуния Луна подходит к земле максимально близко, а красный оттенок приобретает из-за пыли в атмосфере», — пояснил эксперт.
Вторым значимым астрономическим событием июля станет соединение Луны и Юпитера.
«Планета и спутник Земли будут находиться друг на против друга в ночь с 11 на 12 июля. Наблюдать это можно будет также невооруженным глазом», — рассказал астроном.
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