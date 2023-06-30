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«Кровавую» Луну увидят жители Ростовской области 3 июля

30 июня 2023, 10:26
Фото: Анна Ивченко / rostovgazeta.ru
Суперлуние и соединение Луны и Юпитера смогут наблюдать ростовчане в начале июля
О необычных астрономических явлениях, которые пройдут с 3 по 12 июля корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский астроном Сергей Жмайлов

Астроном рассказал, что уже 3 июля на небо над Ростовской областью взойдет «кровавая», или красная, Луна. Она будет видна невооруженным глазом и выглядеть крупнее, чем обычно.

«В период суперлуния Луна подходит к земле максимально близко, а красный оттенок приобретает из-за пыли в атмосфере», — пояснил эксперт.

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Вторым значимым астрономическим событием июля станет соединение Луны и Юпитера.

«Планета и спутник Земли будут находиться друг на против друга в ночь с 11 на 12 июля. Наблюдать это можно будет также невооруженным глазом», — рассказал астроном.

Ранее RostovGazeta писала о том, что экологические организации России выступили за проведение акции «Помочь планете».

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#Небо в Ростове#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Анна Ивченко
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