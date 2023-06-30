Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Жители Ростова сообщили о массовой гибели рыбы в реке Дон рядом с Зеленым островом. Фото и видео оттуда они публиковали в соцсетях.
Ситуацией заинтересовались в региональном министерстве природы. Там заявили, что участок реки Дон в районе Зеленого острова относится к морскому порту Ростова. Поэтому полномочия в отношении любой деятельности там принадлежат Черноморо-Азовскому управлению Росприроднадзора.
При этом сама река Дон является объектом федерального значения. Надзор за ней осуществляет Федеральное агентство по рыболовству.
Сейчас министерство природы региона подготовило всю необходимую информацию по ситуации и направило ее в указанные федеральные ведомства.
Ранее жители Морозовска обратились к президенту Путину из-за загрязнения реки Быстрой.