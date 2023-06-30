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Минприроды проверит факт массовой гибели рыбы на Зеленом острове в Ростове

30 июня 2023, 09:59
Фото: 1MI
Минприроды проверит факт массовой гибели рыбы на Зеленом острове в Ростове
Министерство природы направило в федеральные ведомства информацию о массовой гибели рыбы на Зеленом острове в Ростове, сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители Ростова сообщили о массовой гибели рыбы в реке Дон рядом с Зеленым островом. Фото и видео оттуда они публиковали в соцсетях.

Ситуацией заинтересовались в региональном министерстве природы. Там заявили, что участок реки Дон в районе Зеленого острова относится к морскому порту Ростова. Поэтому полномочия в отношении любой деятельности там принадлежат Черноморо-Азовскому управлению Росприроднадзора.

При этом сама река Дон является объектом федерального значения. Надзор за ней осуществляет Федеральное агентство по рыболовству.

Ростовчане сообщили о мертвой рыбе в реке Дон на пляже Зеленого острова
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Сейчас министерство природы региона подготовило всю необходимую информацию по ситуации и направило ее в указанные федеральные ведомства.

Ранее жители Морозовска обратились к президенту Путину из-за загрязнения реки Быстрой.

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