rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Изображение материала

На границе ДНР и Ростовской области построят два дополнительных коридора

30 июня 2023, 12:29
Фото: 1MI
Пропускную способность на КПП «Весело-Вознесенка» между Ростовской областью и ДНР увеличат на 25%, сообщил глава Минтранспорта республики Владимир Тужилин.

Он рассказал ТАСС, что сделать это получится за счет строительства дополнительных коридоров. Сейчас идет создание двух, каждый из которых будет иметь четыре полосы.

Если сейчас в сутки могут проезжать около шести тысяч машин, то после реализации проекта этот показатель увеличится до 7,5 тысячи единиц транспорта. Но о сроках завершения работ пока информации нет.

КПП «Успенка» между Ростовской областью и ДНР заработало в штатном режиме 25 июня
Узнать подробнее

«Для увеличения пропускной способности также открыли парковку для грузовиков в Новоазовском районе ДНР перед пунктом пропуска. Ведется строительство второй стоянки», — уточнил министр.

Ранее из-за ремонта дорог в Ростовской области и ЛНР ограничили движение на КПП «Гуково».

Читайте также:
КПП «Успенка» между Ростовской областью и ДНР заработало в штатном режиме 25 июняИз-за ремонта дорог в Ростовской области и ЛНР ограничили движение на КПП «Гуково»Вероятный диверсант подорвался на КПП у Ростовской области, а в городе поймали шпиона
#Илья Протвинов#Ростовская область#Пропускная способность#ДНР#КПП#Весело-Вознесенка#Минтранспорта#Владимир Тужилин#Строительство#Машин#Дополнительные коридоры#Парковка#Грузовики#Новоазовский район#Ремонт дорог#Вторая стоянка#ЛНР#Гуково#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
Полиция Ростова рассказала, кто перекрывал дороги в день мятежа «Вагнера»
Сегодня, 08:06
Десять человек в Ростове заподозрили в махинациях на один миллиард рублей
Сегодня, 07:25
Губернатор Голубев рассказал, как люди пытались не пустить ЧВК «Вагнер» в Ростов
Сегодня, 07:23
Власти в Ростове-на-Дону определили, как будут выглядеть захоронения героев СВО
Сегодня, 07:15
Губернатор Голубев заявил, что «Вагнер» подстроил теплую встречу жителей в Ростове
Сегодня, 06:47
Склад с оружием и коктейли Молотова нашли в квартире застрелившегося шахтинца
Сегодня, 06:28