Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Он рассказал ТАСС, что сделать это получится за счет строительства дополнительных коридоров. Сейчас идет создание двух, каждый из которых будет иметь четыре полосы.
Если сейчас в сутки могут проезжать около шести тысяч машин, то после реализации проекта этот показатель увеличится до 7,5 тысячи единиц транспорта. Но о сроках завершения работ пока информации нет.
«Для увеличения пропускной способности также открыли парковку для грузовиков в Новоазовском районе ДНР перед пунктом пропуска. Ведется строительство второй стоянки», — уточнил министр.
Ранее из-за ремонта дорог в Ростовской области и ЛНР ограничили движение на КПП «Гуково».