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Posted 30 июня 2023, 07:16

Published 30 июня 2023, 07:16

Modified 30 июня 2023, 07:18

Updated 30 июня 2023, 07:18

На улице Мильчакова в Ростове вырубили многолетние ели

Несколько десятков многолетних елей вырубили на Западном в Ростове

30 июня 2023, 07:16
Фото: 1MI. На улице Мильчакова в Ростове вырубили многолетние ели
На улице Мильчакова в Ростове вырубили многолетние ели, об этом в соцсетях сообщили местные жители.

Десятки елей уничтожили на улице Мильчакова в Ростове, недалеко от рынка «Привоз». Деревья росли там десятки лет. Подрядчик, выполнявший работы, рассказал ростовчанам, что ели срубили для прокладки дороги.

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Однако негодование местных жителей от этого не уменьшилось. Они сетуют, что дорогу можно было проложить между деревьями или чуть поодаль. Также многие переживают, что подрядчик не компенсирует вырубку елей и не высадит новые.

Власти Ростова ситуацию пока никак не комментировали.

Ранее эколог Аведов рассказал, как строительство Западной хорды повлияет на природу Ростова.

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