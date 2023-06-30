Несколько десятков многолетних елей вырубили на Западном в Ростове

Posted 30 июня 2023, 07:16
Published 30 июня 2023, 07:16
Modified 30 июня 2023, 07:18
Updated 30 июня 2023, 07:18
Десятки елей уничтожили на улице Мильчакова в Ростове, недалеко от рынка «Привоз». Деревья росли там десятки лет. Подрядчик, выполнявший работы, рассказал ростовчанам, что ели срубили для прокладки дороги.
Однако негодование местных жителей от этого не уменьшилось. Они сетуют, что дорогу можно было проложить между деревьями или чуть поодаль. Также многие переживают, что подрядчик не компенсирует вырубку елей и не высадит новые.
Власти Ростова ситуацию пока никак не комментировали.
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