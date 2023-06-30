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Несколько десятков многолетних елей вырубили на Западном в Ростове

30 июня 2023, 07:16
Фото: 1MI
На улице Мильчакова в Ростове вырубили многолетние ели
На улице Мильчакова в Ростове вырубили многолетние ели, об этом в соцсетях сообщили местные жители.

Десятки елей уничтожили на улице Мильчакова в Ростове, недалеко от рынка «Привоз». Деревья росли там десятки лет. Подрядчик, выполнявший работы, рассказал ростовчанам, что ели срубили для прокладки дороги.

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Однако негодование местных жителей от этого не уменьшилось. Они сетуют, что дорогу можно было проложить между деревьями или чуть поодаль. Также многие переживают, что подрядчик не компенсирует вырубку елей и не высадит новые.

Власти Ростова ситуацию пока никак не комментировали.

Ранее эколог Аведов рассказал, как строительство Западной хорды повлияет на природу Ростова.

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