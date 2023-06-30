Нутрициолог рассказала о полезных чипсах

Posted Сегодня, 21:04
Published Сегодня, 21:04
Modified Сегодня, 21:08
Updated Сегодня, 21:08
Эксперт подчеркнула, что сейчас существуют чипсы, которые также полезны для здоровья. К примеру, это может быть морковные или свекольные чипсы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Life.ru.
Она отметила, что в это время года полезно использовать в качестве перекуса фрукты и ягоды, которые помогут утолить голод и дадут организму необходимые витамины.
Еще один полезный продукт — это овсяное печенье, содержащее злаки, которые также благотворно влияют на организм. Однако стоит обратить внимание на количество сахара в выбранном перекусе.
Помимо этого, в качестве перекуса можно выбирать йогурт с фруктами и орехами, а также сушеные фрукты.