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Posted Сегодня, 21:04

Published Сегодня, 21:04

Modified Сегодня, 21:08

Updated Сегодня, 21:08

Нутрициолог рассказала о полезных чипсах

29 июня 2023, 21:04
Нутрициолог Елена Свиридова рассказала, какими чипсами можно перекусить во время работы, чтобы это было вкусно и не вредило организму.

Эксперт подчеркнула, что сейчас существуют чипсы, которые также полезны для здоровья. К примеру, это может быть морковные или свекольные чипсы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Life.ru.

Она отметила, что в это время года полезно использовать в качестве перекуса фрукты и ягоды, которые помогут утолить голод и дадут организму необходимые витамины.

Еще один полезный продукт — это овсяное печенье, содержащее злаки, которые также благотворно влияют на организм. Однако стоит обратить внимание на количество сахара в выбранном перекусе.

Помимо этого, в качестве перекуса можно выбирать йогурт с фруктами и орехами, а также сушеные фрукты.

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