Опекуншу погибшего в Екатеринбурге ребенка подозревают в убийстве и мошенничестве

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
По версии следствия, она продолжала получать пособие на содержание ребенка несколько месяцев после его смерти, не сообщая о произошедшем. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по Свердловской области, пишет 360tv.ru.
34-летняя жительница Екатеринбурга стала опекуном мальчика в августе 2019 года. По данным следствия, когда ребенок умер, она сознательно скрыла это от правоохранительных органов и органов опеки, чтобы сохранить пособие.
Подозреваемую задержали в ходе расследования. Ей уже предъявили обвинения в убийстве ребенка, а также в эпизодах издевательств и мошенничества. Следователь подал в суд ходатайство о заключении опекунши под стражу.
Ранее было возбуждено уголовное дело по статье о халатности должностных лиц, которые должны были контролировать деятельность опекуна.
Ребенка нашли мертвым через три дня поисков. Оказалось, что он умер несколько месяцев назад, но опекунша никому об этом не сообщила. Вначале она заявила, что он ушел из дома и не вернулся.