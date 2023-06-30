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Перенос ростовского порта на левый берег может осложниться финансовыми проблемами

30 июня 2023, 12:44
Фото: 1MI
Перенос ростовского порта на левый берег может осложниться финансовыми проблемами
Перенос «Ростовского порта» на Левый берег может усложниться из-за сокращения выручки компании, сообщают СМИ.

Ранее появилась информация, что объем инвестиций оценили на сумму более миллиарда рублей, проект «Ростовский порт» намерен реализовать за собственные деньги. Перенос необходим для строительства дороги на улице Береговой.

Теперь «Город N» со ссылкой на слова гендиректора компании Виктора Сулина написал, что произошло падение объема грузоперевозок, из-за чего сократилась выручка. В результате у порта будет меньше денег на создание инфраструктуры.

Более 5 лет потребуется на застройку участка «Ростовского порта»
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«Компании предстоит построить здесь 730 метров причальной стенки и около 5 километров железнодорожных путей. Однако сейчас из-за глобальной переориентации логистических цепочек падают объемы перевалки», — сказано в сообщении.

Отмечается, что средний годовой оборот порта составлял около 2,5 миллиона тонн, а теперь в компании рассчитывают обработать 1 миллион тонн грузов по итогам этого года.

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