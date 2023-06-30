Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Ранее появилась информация, что объем инвестиций оценили на сумму более миллиарда рублей, проект «Ростовский порт» намерен реализовать за собственные деньги. Перенос необходим для строительства дороги на улице Береговой.
Теперь «Город N» со ссылкой на слова гендиректора компании Виктора Сулина написал, что произошло падение объема грузоперевозок, из-за чего сократилась выручка. В результате у порта будет меньше денег на создание инфраструктуры.
«Компании предстоит построить здесь 730 метров причальной стенки и около 5 километров железнодорожных путей. Однако сейчас из-за глобальной переориентации логистических цепочек падают объемы перевалки», — сказано в сообщении.
Отмечается, что средний годовой оборот порта составлял около 2,5 миллиона тонн, а теперь в компании рассчитывают обработать 1 миллион тонн грузов по итогам этого года.