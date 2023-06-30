rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

Изображение материала

Первый офис Альфа-Банка открылся в Азове

30 июня 2023, 07:00
Фото: Альфп-Банк
Первый офис Альфа-Банка открылся в Азове
Первый офис Альфа-Банка заработал в Азове. Отделение расположилось в самом центре города, на улице Мира, 45.

Офис полностью меняет представление о том, как должен выглядеть банк. Здесь вы не найдете привычных стоек, компьютеров, проводов. Офисы Альфа-Банка нового поколения имеют свободную планировку и напоминают уютное кафе или коворкинг, где посетитель может расположиться в уютном кресле и выпить чашечку кофе.

Региональный управляющий Альфа-Банком в Ростовской области Антон Бутенко уверен, что открытие офиса в Азове стало долгожданным событием для жителей города.

— Не так давно наши клиенты из Азова были вынуждены приезжать в Ростов-на-Дону, но теперь все изменилось. Их ждет новый современный офис в центре родного города. Здесь органично совмещаются цифровые сервисы и приятное общение с профессиональными сотрудниками. Ну и, конечно, доступны самые популярные наши продукты — бесплатная Альфа-карта с супер-кэшбэком и легендарная кредитная карта, — отметил Антон Бутенко.

Напомним, что Альфа-Банк один из крупнейших универсальных банков в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса и постоянно расширяет географию своего присутствия, наращивая физическую сеть и открывая отделения в новых городах.

Офис Альфа-Банка расположен по адресу: г. Азов, улица Мира, д. 45.

время работы: пн. — пт.: 10:00 — 19:00, сб., вс.: выходной.

Реклама. АО «Альфа-Банк» www.alfabank.ru

Подпишитесь
Полиция Ростова рассказала, кто перекрывал дороги в день мятежа «Вагнера»
Сегодня, 08:06
Десять человек в Ростове заподозрили в махинациях на один миллиард рублей
Сегодня, 07:25
Губернатор Голубев рассказал, как люди пытались не пустить ЧВК «Вагнер» в Ростов
Сегодня, 07:23
Власти в Ростове-на-Дону определили, как будут выглядеть захоронения героев СВО
Сегодня, 07:15
Губернатор Голубев заявил, что «Вагнер» подстроил теплую встречу жителей в Ростове
Сегодня, 06:47
Склад с оружием и коктейли Молотова нашли в квартире застрелившегося шахтинца
Сегодня, 06:28