Первый офис Альфа-Банка открылся в Азове

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Офис полностью меняет представление о том, как должен выглядеть банк. Здесь вы не найдете привычных стоек, компьютеров, проводов. Офисы Альфа-Банка нового поколения имеют свободную планировку и напоминают уютное кафе или коворкинг, где посетитель может расположиться в уютном кресле и выпить чашечку кофе.
Региональный управляющий Альфа-Банком в Ростовской области Антон Бутенко уверен, что открытие офиса в Азове стало долгожданным событием для жителей города.
— Не так давно наши клиенты из Азова были вынуждены приезжать в Ростов-на-Дону, но теперь все изменилось. Их ждет новый современный офис в центре родного города. Здесь органично совмещаются цифровые сервисы и приятное общение с профессиональными сотрудниками. Ну и, конечно, доступны самые популярные наши продукты — бесплатная Альфа-карта с супер-кэшбэком и легендарная кредитная карта, — отметил Антон Бутенко.
Напомним, что Альфа-Банк один из крупнейших универсальных банков в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса и постоянно расширяет географию своего присутствия, наращивая физическую сеть и открывая отделения в новых городах.
Офис Альфа-Банка расположен по адресу: г. Азов, улица Мира, д. 45.
время работы: пн. — пт.: 10:00 — 19:00, сб., вс.: выходной.
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