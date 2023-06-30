Первый офис Альфа-Банка открылся в Азове

— Не так давно наши клиенты из Азова были вынуждены приезжать в Ростов-на-Дону, но теперь все изменилось. Их ждет новый современный офис в центре родного города. Здесь органично совмещаются цифровые сервисы и приятное общение с профессиональными сотрудниками. Ну и, конечно, доступны самые популярные наши продукты — бесплатная Альфа-карта с супер-кэшбэком и легендарная кредитная карта, — отметил Антон Бутенко.