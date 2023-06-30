Пик летнего сезона: Tele2 подготовила сеть к повышенным нагрузкам

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Published Сегодня, 09:40
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Были проведены технические работы в популярных местах отдыха на территории достопримечательностей и социальных объектов, а также в 7 городах и 6 районах области.
Техническая дирекция Tele2 подготовила сеть к пиковым нагрузкам высокого летнего сезона на юге России. Масштабные работы были проведены как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Особое внимание было уделено модернизации сетевой инфраструктуры в Ростовской области. В фокусе — стабильная работа сети LTE, обеспечение доступности современных цифровых сервисов.
Качество передачи сигнала улучшилось в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Донецке, Звереве, Азове. А также в Сальском, Красносулинском, Октябрьском, Цимлянском, Белокалитвенском и Неклиновском районах области.
Емкость сети и скорость мобильного интернета выросли в столице региона — Ростове-на-Дону, а также Каменске-Шахтинском. Кроме того, были проведены технические работы в малых населенных пунктах — улучшения коснулись села Куйбышево Куйбышевского района, станицы Егорлыкской Егорлыкского района, хутора Суворовка Октябрьского района.
Технические специалисты Tele2 значительно расширили пропускную способность оборудования в местах притяжения гостей региона. Связь улучшилась в ряде достопримечательностей Ростова-на-Дону: в Петровском сквере, в Ростовском государственном музыкальном театре, в спортивно-парковом комплексе «Чадр». Кроме того, работы были проведены на смотровой площадке в Таганроге, на Троицкой площади в Новочеркасске, стадионе «Авангард» в Таганроге, а также на Аллее Героев Советского Союза в Зернограде.
В целом, по данным компании, прирост интернет-активности в популярных у путешественников местах составил с начала года 11% в сравнении с прошлым годом.
Работы по увеличению доступности сети были проведены также на территории социальных объектов. Среди мест, которые вошли в программу модернизации — Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростовский юридический институт МВД РФ, Гуковский строительный техникум, Центральная районная больница в Цимлянске. Кроме того, общеобразовательные школы в Звереве, Таганроге, хуторе Бурхановка Азовского района, поселке Ясный Багаевского района, селе Федоровка Неклиновского района, селе Новый Егорлык в Сальском районе.
Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2:
«Tele2 непрерывно работает над модернизацией сети и качеством предоставляемого сервиса. Летние месяцы — насыщенное время, когда мы с максимальным вниманием относимся к стабильной работе оборудования для обеспечения комфорта не только жителям, но и гостям региона. Решение о модернизации принимаются на основе мониторинга нагрузки базовых станций и анализа big data. Это помогает нам грамотно распределять ресурсы и своевременно удовлетворять растущие запросы наших клиентов. В этом году мы наблюдаем заметный рост туристического потока. К моменту его традиционного пика в ближайшие летние месяцы мы готовы обеспечить стабильную работу оборудования и комфорт для наших клиентов».
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https://rostov.tele2.ru