Пик летнего сезона: Tele2 подготовила сеть к повышенным нагрузкам

В целом, по данным компании, прирост интернет-активности в популярных у путешественников местах составил с начала года 11% в сравнении с прошлым годом.

Работы по увеличению доступности сети были проведены также на территории социальных объектов. Среди мест, которые вошли в программу модернизации — Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростовский юридический институт МВД РФ, Гуковский строительный техникум, Центральная районная больница в Цимлянске. Кроме того, общеобразовательные школы в Звереве, Таганроге, хуторе Бурхановка Азовского района, поселке Ясный Багаевского района, селе Федоровка Неклиновского района, селе Новый Егорлык в Сальском районе.