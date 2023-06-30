Определены победители конкурсного отбора на получение дополнительных выплат для учителей, которые переехали работать в сельские районы или города с населением до 50 тысяч человек. Финансирование будет осуществляться из государственной программы «Развитие образования» Ростовской области, которая получает средства из федерального и регионального бюджетов.