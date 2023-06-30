Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:57
Определены победители конкурсного отбора на получение дополнительных выплат для учителей, которые переехали работать в сельские районы или города с населением до 50 тысяч человек. Финансирование будет осуществляться из государственной программы «Развитие образования» Ростовской области, которая получает средства из федерального и регионального бюджетов.
Всего в этом году были поданы заявки от 44 участников, которые претендовали на получение компенсации. При выборе учитывались различные критерии, такие как уровень профессиональных достижений, опыт работы, наличие научной степени, участие в научных конференциях.
Добавим, что в рамках программы учителя должны отработать пять лет на ставку с нагрузкой не менее 18 часов в неделю. При этом педагог должен быть не старше 55 лет.
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