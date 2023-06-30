rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:46

Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

Изображение материала

По 1 млн рублей получат еще 9 учителей в Ростовской области в 2023 году

30 июня 2023, 04:46
Фото: 1MI
В Ростовской области в этом году девять педагогов получат по одному миллиону рублей по программе «Земский доктор», сообщили в правительстве региона.

Определены победители конкурсного отбора на получение дополнительных выплат для учителей, которые переехали работать в сельские районы или города с населением до 50 тысяч человек. Финансирование будет осуществляться из государственной программы «Развитие образования» Ростовской области, которая получает средства из федерального и регионального бюджетов.

Голубев заявил о выплате донским контрактникам и добровольцам по 100 тыс рублей
Узнать подробнее



Всего в этом году были поданы заявки от 44 участников, которые претендовали на получение компенсации. При выборе учитывались различные критерии, такие как уровень профессиональных достижений, опыт работы, наличие научной степени, участие в научных конференциях.

Добавим, что в рамках программы учителя должны отработать пять лет на ставку с нагрузкой не менее 18 часов в неделю. При этом педагог должен быть не старше 55 лет.

Читайте также о том, какие выплаты и льготы положены учителям Ростова и Ростовской области.

Читайте также:
Голубев заявил о выплате донским контрактникам и добровольцам по 100 тыс рублейРостовский бренд Gloria Jeans выплатит по миллиону сотрудникам компании
#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Земский доктор#Работа для учитеелй#Работа в селах#Илья Протвинов
Подпишитесь
В Ростове закрытый аэропорт ищет сотрудников, а в Шахтах погиб стрелок-пироман
Вчера, 15:33
В полиции Ростова отчитались о действиях в день военного мятежа 24 июня
Вчера, 15:16
В Гидрометцентре рассказали, когда завершатся ливни в Ростове-на-Дону
Вчера, 15:04
В Ростове рассказали, сколько оружия сдали бойцы ЧВК «Вагнер» после мятежа
Вчера, 16:16
Стали известны подробности стрельбы и пожара в Шахтах 29 июня
Вчера, 14:22
Власти рассказали, почему не ввели режим КТО во время мятежа в Ростове-на-Дону
Вчера, 14:18