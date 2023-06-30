Правоохранительные органы 24 июня следили за безопасностью в городе, работой общественного транспорта, выезжали по вызовам горожан. С 23 по 24 июня ими получено более полутора тысяч обращений. В отчете также сказано, что в этот день в городе задержали нескольких ростовчан, которые нарушали общественный порядок, пользуясь моментом политической нестабильности.