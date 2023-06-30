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Полиция Ростова рассказала, кто перекрывал дороги в день мятежа «Вагнера»

30 июня 2023, 08:06
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Перекрытый для движения Буденновский проспект в Ростове 24 июня
Полицейские перекрывали дороги в центре города во время нахождения там «Вагнера», информация об этом появилась в отчете Общественного совета при УМВД по Ростову-на-Дону.

В отчете сказано, что 24 июня, в день мятежа в городе ЧВК «Вагнер» полицейские перекрыли центральные улицы. Также в документе говорится, что в тот момент сотрудники регионального ГУ МВД России сотрудничали с военными и охраняли собственные важные объекты.

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Правоохранительные органы 24 июня следили за безопасностью в городе, работой общественного транспорта, выезжали по вызовам горожан. С 23 по 24 июня ими получено более полутора тысяч обращений. В отчете также сказано, что в этот день в городе задержали нескольких ростовчан, которые нарушали общественный порядок, пользуясь моментом политической нестабильности.

Напомним, в Ростове гиды запустили экскурсии по ключевым позициям ЧВК «Вагнер» во время мятежа.

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