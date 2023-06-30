Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
В отчете сказано, что 24 июня, в день мятежа в городе ЧВК «Вагнер» полицейские перекрыли центральные улицы. Также в документе говорится, что в тот момент сотрудники регионального ГУ МВД России сотрудничали с военными и охраняли собственные важные объекты.
Правоохранительные органы 24 июня следили за безопасностью в городе, работой общественного транспорта, выезжали по вызовам горожан. С 23 по 24 июня ими получено более полутора тысяч обращений. В отчете также сказано, что в этот день в городе задержали нескольких ростовчан, которые нарушали общественный порядок, пользуясь моментом политической нестабильности.
Напомним, в Ростове гиды запустили экскурсии по ключевым позициям ЧВК «Вагнер» во время мятежа.