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Прививать от гриппа в Ростовской области начнут уже в августе

30 июня 2023, 09:50
Фото: 1MI
Прививать от гриппа в Ростовской области начнут уже в августе
Прививочная кампания против гриппа начнется в Ростовской области уже в августе, рассказали в правительстве региона.

В Ростовской области в августе начнется прививочная кампания против гриппа. Из регионального бюджета направят 18 миллионов рублей на закупку дополнительных доз вакцин от гриппа. Власти рассчитывают привить более двух миллионов местных жителей.

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При этом отмечается, что оптимальные сроки иммунизации против гриппа в Ростовской регионе это сентябрь и октябрь.

Ранее Роспотребнадзор призвал Ростовскую область подготовиться к вспышке чумы.

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