Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
В Ростовской области в августе начнется прививочная кампания против гриппа. Из регионального бюджета направят 18 миллионов рублей на закупку дополнительных доз вакцин от гриппа. Власти рассчитывают привить более двух миллионов местных жителей.
При этом отмечается, что оптимальные сроки иммунизации против гриппа в Ростовской регионе это сентябрь и октябрь.
Ранее Роспотребнадзор призвал Ростовскую область подготовиться к вспышке чумы.