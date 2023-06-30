В пятницу, 30 июня, стало известно, что качество жизни в Ростове-на-Дону оценили на 71 балл, что обеспечило городу девятое место в рейтинге городов с населением, численность которого превышает 250 тысяч человек. Сильными сторонами города оказались материальное состояние жителей и экология. При этом главными проблемами Ростова оказалась недоступность покупки жилья и посещения культурных учреждений, конфликтность общественных отношений, плохие условия для бизнеса и проблемы с состоянием дорог.