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Ростов вошел в топ-10 городов России с высоким качеством жизни

30 июня 2023, 11:38
Фото: rostovgazeta.ru
Ростов вошел в топ-10 городов России с высоким качеством жизни
Ростов занял девятое место в рейтинге городов с высоким качеством жизни, исследование предоставили аналитики Финансового университета при Правительстве РФ.

В пятницу, 30 июня, стало известно, что качество жизни в Ростове-на-Дону оценили на 71 балл, что обеспечило городу девятое место в рейтинге городов с населением, численность которого превышает 250 тысяч человек. Сильными сторонами города оказались материальное состояние жителей и экология. При этом главными проблемами Ростова оказалась недоступность покупки жилья и посещения культурных учреждений, конфликтность общественных отношений, плохие условия для бизнеса и проблемы с состоянием дорог.

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Между тем в пятерку лидеров рейтинга вошли Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и Краснодар, которые набрали от 72,7 до 82,4 балла.

Ранее Ростов оказался самым дождливым городом России.

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