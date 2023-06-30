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С 30 июня синоптики пообещали Новочеркасску и Ростову дожди с грозами

30 июня 2023, 07:58
Фото: rostovgazeta.ru
С 30 июня синоптики пообещали Новочеркасску и Ростову дожди с грозами
В Новочеркасске и Ростове-на-Дону в конце этой недели ожидается пасмурная погода, но может выглянуть и солнце, сообщили в Гидрометцентре.

По прогнозам Гидрометцентра, последние дни этой недели будут иметь различную погоду. В пятницу МЧС объявило предупреждение о шторме в Ростовской области. Ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом, а также усиление ветра до 23 м/с. Температура воздуха в этот день будет составлять +23… +24 °С днём и +17… +20 °С ночью.

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В субботу утром ожидается облачная погода с небольшими прояснениями, а днем возможны дожди. Температура воздуха не поднимется выше +25 °С днем, а ночью будет около +18 °С. Скорость ветра составит 3 — 8 м/с.

А в воскресенье, по данным синоптиков, осадков не ожидается. Дневная температура воздуха составит +29… +30 °С, а ночью — около +18… +22 °С. Ветер будет слабым, около 3 м/с. Магнитное поле в эти выходные будет спокойным.

Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня.

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