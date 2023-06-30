По прогнозам Гидрометцентра, последние дни этой недели будут иметь различную погоду. В пятницу МЧС объявило предупреждение о шторме в Ростовской области. Ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом, а также усиление ветра до 23 м/с. Температура воздуха в этот день будет составлять +23… +24 °С днём и +17… +20 °С ночью.