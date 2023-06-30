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Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Сервис Tinder прекратил работу в России

30 июня 2023, 08:12
В России прекращает свою работу популярный сервис для онлайн-знакомств Tinder. Приложение уже не доступно в магазинах приложений Google Play и AppStore.

Корреспонденты ТАСС сообщили, что при запуске приложения появляется сообщение об ошибке и просьба зайти позже. Таким образом, пользователи больше не смогут использовать функционал Tinder, пишет 360tv.ru.

Tinder — это популярное приложение для знакомств на платформах Android и iOS. Оно позволяет людям находить новые знакомства в соответствии с заданными параметрами и учитывая геолокацию. Ранее компания Match Group, являющаяся владельцем сервиса, сообщила, что с 30 июня Tinder перестанет работать в России.

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