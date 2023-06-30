Сервис Tinder прекратил работу в России

Tinder — это популярное приложение для знакомств на платформах Android и iOS. Оно позволяет людям находить новые знакомства в соответствии с заданными параметрами и учитывая геолокацию. Ранее компания Match Group, являющаяся владельцем сервиса, сообщила, что с 30 июня Tinder перестанет работать в России.