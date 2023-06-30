Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Шокирующее происшествие случилось накануне вечером в Шахтах. Местный житель открыл с балкона своей квартиры огонь, после чего поджег жилище. Когда на место прибыла полиция, мужчина попытался сбежать, а затем застрелился.
Жильцов дома эвакуировали, а пожар вскоре потушили. Полицейские нашли в квартире злоумышленника целый склад оружия: АК-103, коктейль Молотова, две пневматические винтовки, патроны и шесть гранат. Также Don Mash пишет, что заминирован оказался и гараж мужчины. Там тоже нашли боеприпасы.
Полиция обыски в квартире шахтинца пока не комментировала. Информация о происшествии уточняется.
Ранее в Сети опубликовали кадры преследования вооруженного мужчины в Шахтах.