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Склад с оружием и коктейли Молотова нашли в квартире застрелившегося шахтинца

30 июня 2023, 06:28
Фото: 1MI
Склад с оружием и коктейли Молотова нашли в квартире застрелившегося шахтинца
В сгоревшей квартире жителя Шахт нашли склад с оружием и коктейли Молотова, сам мужчина застрелился, пишет Telegram-канал Don Mash.

Шокирующее происшествие случилось накануне вечером в Шахтах. Местный житель открыл с балкона своей квартиры огонь, после чего поджег жилище. Когда на место прибыла полиция, мужчина попытался сбежать, а затем застрелился.

Жильцов дома эвакуировали, а пожар вскоре потушили. Полицейские нашли в квартире злоумышленника целый склад оружия: АК-103, коктейль Молотова, две пневматические винтовки, патроны и шесть гранат. Также Don Mash пишет, что заминирован оказался и гараж мужчины. Там тоже нашли боеприпасы.

Полиция рассказала, что произошло во время стрельбы и пожара в Шахтах днем 29 июня
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Полиция обыски в квартире шахтинца пока не комментировала. Информация о происшествии уточняется.

Ранее в Сети опубликовали кадры преследования вооруженного мужчины в Шахтах.

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