Жильцов дома эвакуировали, а пожар вскоре потушили. Полицейские нашли в квартире злоумышленника целый склад оружия: АК-103, коктейль Молотова, две пневматические винтовки, патроны и шесть гранат. Также Don Mash пишет, что заминирован оказался и гараж мужчины. Там тоже нашли боеприпасы.