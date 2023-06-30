rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Изображение материала

США могут передать Украине ракеты ATACMS, достающие до Ростовской области

30 июня 2023, 06:18
Фото: 1MI
США могут передать Украине ракеты ATACMS, достающие до Ростовской области
США рассматривают вопрос поставки Украине дальнобойных ракет системы ATACMS с дальностью полета более 300 километров, сообщают СМИ

По информации РБК, Вашингтон близок к тому, чтобы передать Киеву такое вооружение, а решение ждет одобрения якобы на самом высоком уровне. Однако точных сроков нет.

Вассерман высказался об угрозе для Кубани, если Украина нанесет удар ракетами HIMARS
Узнать подробнее

Официальной информации об этом не появлялось, она уточняется. Издание уточнило, что Киев уже больше года просит у Вашингтона эти ракеты.

Напомним, что радиус поражения ATACMS составляет 300 километров. В теории они могут долететь и до Ростовской области, и поразить Крымский мост.

Ранее депутат Вассерман высказался об угрозе для Кубани, если Украина нанесет удар ракетами HIMARS.

Читайте также:
Вассерман высказался об угрозе для Кубани, если Украина нанесет удар ракетами HIMARSВСУ ударили по Донецку ракетой HARMУкраина снова обстреляла российский Мариуполь ракетами, сработала система ПВО
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Спецоперация#Передача ракет#Дальнобойные ракеты#Дальнобойные ракеты США
Подпишитесь
Полиция Ростова рассказала, кто перекрывал дороги в день мятежа «Вагнера»
Сегодня, 08:06
Десять человек в Ростове заподозрили в махинациях на один миллиард рублей
Сегодня, 07:25
Губернатор Голубев рассказал, как люди пытались не пустить ЧВК «Вагнер» в Ростов
Сегодня, 07:23
Власти в Ростове-на-Дону определили, как будут выглядеть захоронения героев СВО
Сегодня, 07:15
Губернатор Голубев заявил, что «Вагнер» подстроил теплую встречу жителей в Ростове
Сегодня, 06:47
Склад с оружием и коктейли Молотова нашли в квартире застрелившегося шахтинца
Сегодня, 06:28