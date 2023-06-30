Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
По информации РБК, Вашингтон близок к тому, чтобы передать Киеву такое вооружение, а решение ждет одобрения якобы на самом высоком уровне. Однако точных сроков нет.
Официальной информации об этом не появлялось, она уточняется. Издание уточнило, что Киев уже больше года просит у Вашингтона эти ракеты.
Напомним, что радиус поражения ATACMS составляет 300 километров. В теории они могут долететь и до Ростовской области, и поразить Крымский мост.
Ранее депутат Вассерман высказался об угрозе для Кубани, если Украина нанесет удар ракетами HIMARS.