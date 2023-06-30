Официальной информации об этом не появлялось, она уточняется. Издание уточнило, что Киев уже больше года просит у Вашингтона эти ракеты.



Напомним, что радиус поражения ATACMS составляет 300 километров. В теории они могут долететь и до Ростовской области, и поразить Крымский мост.