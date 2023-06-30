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Стало известно о состоянии ребенка после падения трибуны в Ростове-на-Дону

30 июня 2023, 14:00
Фото: 1MI
Стало известно о состоянии ребенка после падения трибуны в Ростове-на-Дону
Медики в понедельник, 3 июля, выпишут ребенка, пострадавшего при падении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Напомним, в конце мая во время футбольного матча из-за падения трибуны погибла зрительница. Вместе с ней пострадали еще более 30 человек, в том числе несовершеннолетние.

Одного из пострадавших детей увезли в Москву для оказания помощи. Теперь стало известно, что его выпишут в понедельник.

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«Сейчас сыну уже намного лучше. Три недели он в сознании, хотя все еще быстро устает и много спит», — пишет канал со ссылкой на слова отца ребенка.

Отмечается, что юному пациенту назначили лечебную физкультуру. Теперь он будет наблюдаться у врачей в Ростове.

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