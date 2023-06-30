Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Напомним, в конце мая во время футбольного матча из-за падения трибуны погибла зрительница. Вместе с ней пострадали еще более 30 человек, в том числе несовершеннолетние.
Одного из пострадавших детей увезли в Москву для оказания помощи. Теперь стало известно, что его выпишут в понедельник.
«Сейчас сыну уже намного лучше. Три недели он в сознании, хотя все еще быстро устает и много спит», — пишет канал со ссылкой на слова отца ребенка.
Отмечается, что юному пациенту назначили лечебную физкультуру. Теперь он будет наблюдаться у врачей в Ростове.