Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
Власти Ростовской области планируют восстановить грузовые и пассажирские водные перевозки по реке Северский Донец. Когда судоходство там уже существовало, однако последние десятки лет река для этих целей не используется.
Глава ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» Сергей Гайдаев заявил, что длина Северского Донца составляет 208 километров, 66 из них пригодны для прохода судов. Также компания готова провести дноуглубительные работы для оставшихся 130 километров реки.
По словам Гайдаева, на реке перспективно будет возродить туристические перевозки, так как природа рядом с Северским Донцом достаточно красива и самобытна.
Реализацией идеей займутся после того, как правительственная судоходная компания «Дон» «обкатает» пассажирские перевозки по Дону. Также Гайдаев предлагает посмотреть на опыт Москвы, где запустили электрические речные трамвайчики, уточняет Donnews.
Ранее сообщалось, что из Ростовской области в Керчь планируют запустить катамаранные катера.