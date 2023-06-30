Художественная галерея «Ростов» находится в центре города, в переулке Соборном, 22. Там регулярно проводят тематические выставки как местные художники, так и деятели искусства из других городов России. Чаще всего экспозиции связаны с современным искусством и стрит-артом. Выставки можно посетить с куратором, который расскажет про работы, их авторов и многое другое. Иногда для лучшего понимания художника в галерее показывают его любимые фильмы, которые так или иначе повлияли на творческое видение творца.