Posted 30 июня, 09:16
Published 30 июня, 09:16
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Художественная галерея «Ростов»
Художественная галерея «Ростов» находится в центре города, в переулке Соборном, 22. Там регулярно проводят тематические выставки как местные художники, так и деятели искусства из других городов России. Чаще всего экспозиции связаны с современным искусством и стрит-артом. Выставки можно посетить с куратором, который расскажет про работы, их авторов и многое другое. Иногда для лучшего понимания художника в галерее показывают его любимые фильмы, которые так или иначе повлияли на творческое видение творца.
Помимо этого, в арт-пространстве организуют творческие мастерские для детей, квартирники, лектории об искусстве и культуре, уроки по живописи и сценарному искусству, курсы по архитектуре и иллюстрации. Также детей в галерее могут обучить типографике, костюмографике и макетированию. В скором времени там собираются открыть небольшую библиотеку.
Ко всему прочему в галерее просто приятно находиться. Место популярно у любителей эстетичных и необычных фотографий. Что уж говорить, даже оформление уборной там заслуживает отдельного внимания.
ART BAZAR
ART BAZAR — многофункциональное творческое арт-пространство. Оно находится в уютном дворе на улице Островского, 47. В атмосферу творчества и искусства погружаешься еще на входе. Пространство украшают необычные вывески, работы художников на стенах. Рассматривать там можно буквально каждый метр, любой предмет интерьера и искусства: от неординарных стульев в импровизированном зрительском зале до коллекции галстуков и сделанного из картона детализированного игрушечного домика.
В ART BAZAR проводят выставки, капустники, театральные постановки, моноспектакли, кинопоказы, лекции и концерты музыкальных групп.
Также творческое пространство выступает как площадка для арт-маркетов. На них художники и мастера представляют и продают свои работы. Например, приобрести на таких мероприятиях можно украшения ручной работы, кастомную одежду, предметы интерьера, картины, куклы и даже парфюмерию.
Донская публичная библиотека
Вероятно, у многих ростовчан Донская публичная библиотека в последнюю очередь будет ассоциироваться с арт-пространством. Однако в библиотеке проводится множество как интеллектуальных и познавательных мероприятий, так и творческих.
Например, в рамках проекта «Лето в Публичке» ростовчане могут посетить большое количество оперных, неоклассических концертов. Проводились в библиотеке и мероприятия с электронной музыкой.
Также в Публичке регулярно проводят встречи с поэтами и писателями. Там творцы презентуют свои сборники, читают стихи или отрывки из произведений, отвечают на вопросы читателей.
Наконец, в кинозале библиотеки организуют кинолекции. На них режиссеры и другие эксперты смотрят и обсуждают культовые картины.
Кластер 52
Одно из самых популярных в Ростове арт-пространств и мест для коворкинга. Находится кластер на улице Суворова, 52. «Проект агрегирует вокруг себя культурную молодежь, начинающих и сложившихся специалистов, а также малый бизнес», — говорят о пространстве его создатели.
В Кластере часто проводят арт-маркеты. Они включат в себя выставки-распродажи, творческие ярмарки и интерактивные лекции. Также желающим могут предложить, например, изготовить украшение ручной работы, сделать картину из кофейных красок или расписать гипсовые подносы.
Творческие мастер-классы и выставки проходят в Кластере регулярно. Проводят там и мастермайнды — встречи творческого сообщества Ростова. На них писатели, поэты, художники, актеры и другие творцы делятся друг с другом опытом и идеями продвижения своего творчества.
На крыше Кластера можно посетить кинопоказы. Показывают культовые картины там прямо под открытым небом.
«В порядке»
Книжный магазин «В порядке» находится в Ростове на улице Баумана, 2/12. Как и в случае с ДГПБ, в магазине все ограничивается не только книгами. В некотором плане место действительно стало и арт-пространством.
Посетить там, в первую очередь, можно кинопоказы и лекции о кино и фильмах, книгах и издательском деле, писателях, их жизни и творчестве. Читают лекции ученые, критики, киноведы и литературоведы. С ними же можно обсудить и прочитанную книгу или просмотренный фильм.