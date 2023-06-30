Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Молодые исследователи в ЮФУ заявили, что в водоемах Ростовской области в колоссальных количествах находится микропластик. Ученые предупреждают, что пластик, накапливаемый в воде, отравляет ее. К тому же в мире нет утвержденной и доказанной на 100% методики отбора и очистки водоемов от попавшего в них микропластика.
Сейчас исследователи сконцентрированы на изучении основных источников загрязнения. Это поможет предпринять меры по уменьшению выбросов микропластика в реки.
Ранее жители Морозовска обратились к президенту Путину из-за загрязнения реки Быстрой.