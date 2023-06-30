Молодые исследователи в ЮФУ заявили, что в водоемах Ростовской области в колоссальных количествах находится микропластик. Ученые предупреждают, что пластик, накапливаемый в воде, отравляет ее. К тому же в мире нет утвержденной и доказанной на 100% методики отбора и очистки водоемов от попавшего в них микропластика.