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Ученые нашли в водоемах Ростовской области микропластик

30 июня 2023, 09:52
Фото: 1MI
Объемы выброса микропластика в реки Ростовской области колоссальны
Объемы выброса микропластика в реки Ростовской области колоссальны, заявляют ученые.

Молодые исследователи в ЮФУ заявили, что в водоемах Ростовской области в колоссальных количествах находится микропластик. Ученые предупреждают, что пластик, накапливаемый в воде, отравляет ее. К тому же в мире нет утвержденной и доказанной на 100% методики отбора и очистки водоемов от попавшего в них микропластика.

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Сейчас исследователи сконцентрированы на изучении основных источников загрязнения. Это поможет предпринять меры по уменьшению выбросов микропластика в реки.

Ранее жители Морозовска обратились к президенту Путину из-за загрязнения реки Быстрой.

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#Виктория Прутковская#Ростовские ученые#Водоемы в Ростовской области#Экология в Ростовской области
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