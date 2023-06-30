В Башкирии врачи удалили 465 пчелиных жал у двоих детей

Врач Григорий Саарян отметил, что последствия могли быть более серьёзными. Он упомянул случай, когда ребенка несколько раз укусило насекомое в лицо, и его состояние было значительно хуже, чем у пострадавших братьев. К счастью, оба мальчика не имели аллергии на пчелиный яд. Доктор рекомендует не отпускать детей гулять в лес без присмотра взрослых.