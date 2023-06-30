В Башкирии врачи удалили 465 пчелиных жал у двоих детей

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:57
Старший брат не смог передвигаться, а младший сумел добежать до дома и сообщить об инциденте. Родители вызвали скорую помощь. Мальчиков доставили в реанимационное отделение детской больницы в Стерлимаке, пишет 360tv.ru.
Операция заключалась в удалении жал из рук, ног, лица, ушей и головы детей. Состояние братьев постепенно улучшается, и их жизни больше не угрожает опасность. Они продолжают получать лечение под пристальным наблюдением медицинского персонала.
Врач Григорий Саарян отметил, что последствия могли быть более серьёзными. Он упомянул случай, когда ребенка несколько раз укусило насекомое в лицо, и его состояние было значительно хуже, чем у пострадавших братьев. К счастью, оба мальчика не имели аллергии на пчелиный яд. Доктор рекомендует не отпускать детей гулять в лес без присмотра взрослых.