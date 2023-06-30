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В два раза увеличилось количество пыльцы амброзии в воздухе в Ростовской области

30 июня 2023, 08:58
Фото: wikipedia.org
В Ростовской области увеличилось количество пыльцы амброзии в воздухе
В Ростовской области увеличилось количество пыльцы амброзии в воздухе, говорят специалисты.

Врач аллерголог-иммунолог Элла Чурюкина рассказала «КП — Ростов-на-Дону» об угрозе для аллергиков из-за цветения амброзии. С 2019 года специалисты измеряют содержание пыльцы этого растения в воздухе в Ростовской области. За четыре года показатель увеличился почти в два раза. Из-за того участились случаи обострения бронхиальной астмы и аллергического риноконъюнктивита.

Увеличение количества пыльцы в воздухе связано с легкостью ее распространения — она может пролететь до ста километров.

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Чурюкина считает, что самым действенным способом борьбы с амброзией является ее уничтожение в начале вегетационного периода. Тогда растение еще не цветет, а корневая система слабо развита, и ее легко выдернуть.

Ранее на складе в Таганроге обнаружили 1000 тонн зараженной амброзией сои.

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#Виктория Прутковская
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