Врач аллерголог-иммунолог Элла Чурюкина рассказала «КП — Ростов-на-Дону» об угрозе для аллергиков из-за цветения амброзии. С 2019 года специалисты измеряют содержание пыльцы этого растения в воздухе в Ростовской области. За четыре года показатель увеличился почти в два раза. Из-за того участились случаи обострения бронхиальной астмы и аллергического риноконъюнктивита.