В Госдуме прокомментировали возможное появление в России «тайных пациентов»

«То же самое можно делать и в отношении медицинских учреждений. Например, ЛДПР сейчас через свое региональное отделение проводит контроль, поэтому уже можно сказать, что все это есть. К тому же, президент России говорил о необходимости усиления роли общественных организаций и общественного контроля», — отметил депутат.