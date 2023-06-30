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Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

В Госдуме прокомментировали возможное появление в России «тайных пациентов»

30 июня 2023, 15:56
Некоторые организации отправляют в магазины тайных покупателей, которые затем рассказывают о работе продавцов. Депутат Государственной Думы РФ Ярослав Нилов одобрил идею отправки в медицинские учреждения «тайных пациентов» по аналогии с тайными покупателями.

Однако, по мнению парламентария, закреплять понятие «тайный пациент» законодательно не имеет смысла.

«У нас есть специальные органы — Росздравнадзор, есть уголовный и административный кодексы, люди имеют право писать жалобы в соответствующие органы, прокуратуру и так далее. Кроме того, есть система оценки качества услуг. И, кстати, в законе также нет понятия „тайный покупатель“, » — подчеркнул Нилов в интервью с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник отметил, что «тайные пациенты» могут работать как общественные активисты в рамках общественного контроля, которые дополняют надзорные органы. Они могут снимать видео, выявлять некачественную работу. Точно так же, как тайные покупатели, которые выявляют некачественный товар и другие нарушения, фиксируют это и вызывают полицию, пишут обращения в Общественную палату.

«То же самое можно делать и в отношении медицинских учреждений. Например, ЛДПР сейчас через свое региональное отделение проводит контроль, поэтому уже можно сказать, что все это есть. К тому же, президент России говорил о необходимости усиления роли общественных организаций и общественного контроля», — отметил депутат.

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