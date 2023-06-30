В Госдуме прокомментировали возможное появление в России «тайных пациентов»

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Однако, по мнению парламентария, закреплять понятие «тайный пациент» законодательно не имеет смысла.
«У нас есть специальные органы — Росздравнадзор, есть уголовный и административный кодексы, люди имеют право писать жалобы в соответствующие органы, прокуратуру и так далее. Кроме того, есть система оценки качества услуг. И, кстати, в законе также нет понятия „тайный покупатель“, » — подчеркнул Нилов в интервью с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Собеседник отметил, что «тайные пациенты» могут работать как общественные активисты в рамках общественного контроля, которые дополняют надзорные органы. Они могут снимать видео, выявлять некачественную работу. Точно так же, как тайные покупатели, которые выявляют некачественный товар и другие нарушения, фиксируют это и вызывают полицию, пишут обращения в Общественную палату.
«То же самое можно делать и в отношении медицинских учреждений. Например, ЛДПР сейчас через свое региональное отделение проводит контроль, поэтому уже можно сказать, что все это есть. К тому же, президент России говорил о необходимости усиления роли общественных организаций и общественного контроля», — отметил депутат.