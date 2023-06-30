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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

В России могут ввести кредитные каникулы на время декрета

30 июня 2023, 17:03
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны рассмотреть возможность установления периодов, во время которых родители могут обратиться к своему кредитору с просьбой изменить условия ипотечного жилищного кредита. Такие изменения будут актуальны во время отпуска по уходу за ребенком.

Информацию об этом можно найти на официальном сайте Президента, пишет 360tv.ru.

В указе говорится о необходимости рассмотрения возможности предоставления права родителям обращаться к кредиторам с запросами о изменении условий кредитования на период, когда они находятся в отпуске по уходу за ребенком. Это позволит сделать данный период более финансово стабильным для таких семей.

Главным ответственным за исполнение данного поручения был назначен Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Он должен представить доклад по данной теме до 1 сентября.

Эта инициатива является одним из множества поручений, данных в результате встречи президента с представителями организации «Деловая Россия», которая произошла 26 мая 2023 года.

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