В России могут ввести кредитные каникулы на время декрета

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны рассмотреть возможность установления периодов, во время которых родители могут обратиться к своему кредитору с просьбой изменить условия ипотечного жилищного кредита. Такие изменения будут актуальны во время отпуска по уходу за ребенком.