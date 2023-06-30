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В Ростове экс-командира взвода ГИБДД осудили за взяточничество и вымогательство

30 июня 2023, 16:18
Фото: Midjourney
В Ростове экс-командира взвода ГИБДД осудили за взяточничество и вымогательство
В Ростове бывший командир взвода ГИБДД проведет в колонии строгого режима шесть лет и десять месяцев за взятки и вымогательство, подробностями приговора поделились в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

В Ростове признали виновным бывшего сотрудника ГИБДД, подозреваемого в получении взяток. Сообщается, что второй отдел по расследованию ОВД СУ СК РФ по Ростовской области собрал достаточно доказательств для вынесения приговора бывшему командиру пятого взвода первой роты ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Ростову-на-Дону. Мужчину признали виновным в получении взяток в крупном размере и вымогательстве взятки.

Следствие и суд установили, что в течение периода с 2020 по 2021 годы подозреваемый систематически получал взятки от подчиненных за свое покровительство, а также составление удобных графиков и другие действия, позволяющие его сотрудникам продвигаться по службе.

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Фигурант дела признал свою вину и сотрудничал со следствием, в результате чего суд назначил ему шесть лет и десять месяцев колонии строгого режима. Бывшему сотруднику ГИБДД предстоит выплатить штраф два миллиона рублей, он не сможет занимать должность представителя власти в течение пяти лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее полиция начала проверку из-за поборов на дорогах в день военного мятежа в Ростове.

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