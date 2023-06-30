В Ростове экс-командира взвода ГИБДД осудили за взяточничество и вымогательство

Фигурант дела признал свою вину и сотрудничал со следствием, в результате чего суд назначил ему шесть лет и десять месяцев колонии строгого режима. Бывшему сотруднику ГИБДД предстоит выплатить штраф два миллиона рублей, он не сможет занимать должность представителя власти в течение пяти лет.