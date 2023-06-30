В Ростове глава Первомайского района может стать главным коммунальщиком города

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Портал 1Rnd со ссылкой на собственные источники из госструктур рассказал, что в администрациях Ростова грядут кадровые перестановки.
По словам информатора, действующий глава Первомайского района Ростова Валентин Кукин является претендентом на пост замглавы администрации по вопросам ЖКХ, а его собственную должность хочет занять бывший начальник департамента ЖКХ и энергетики при администрации Чернышева Сергей Ковшиков. Последние несколько лет Ковшиков работал на Крымском полуострове.
Тем временем в издании уточняют, что подтвержденной информации о кадровых перестановках нет, а потому данные не получат подтверждения до официального назначения чиновников.
Ранее стало известно, кто возглавит Центральный областной автовокзал в Ростове.