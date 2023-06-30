В Ростове глава Первомайского района может стать главным коммунальщиком города

По словам информатора, действующий глава Первомайского района Ростова Валентин Кукин является претендентом на пост замглавы администрации по вопросам ЖКХ, а его собственную должность хочет занять бывший начальник департамента ЖКХ и энергетики при администрации Чернышева Сергей Ковшиков. Последние несколько лет Ковшиков работал на Крымском полуострове.