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В Ростове глава Первомайского района может стать главным коммунальщиком города

30 июня 2023, 12:27
Фото: rostov-pervomaysky.ikro.ru
В Ростове глава Первомайского района может стать главным коммунальщиком города
В Ростове глава Первомайского района Валентин Кукин в будущем может занять пост замглавы администрации города по вопросам ЖКХ, об этом сообщили местные СМИ.

Портал 1Rnd со ссылкой на собственные источники из госструктур рассказал, что в администрациях Ростова грядут кадровые перестановки.

По словам информатора, действующий глава Первомайского района Ростова Валентин Кукин является претендентом на пост замглавы администрации по вопросам ЖКХ, а его собственную должность хочет занять бывший начальник департамента ЖКХ и энергетики при администрации Чернышева Сергей Ковшиков. Последние несколько лет Ковшиков работал на Крымском полуострове.

Экс-замминистра из Калининграда возглавит Центральный областной автовокзал в Ростове
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Тем временем в издании уточняют, что подтвержденной информации о кадровых перестановках нет, а потому данные не получат подтверждения до официального назначения чиновников.

Ранее стало известно, кто возглавит Центральный областной автовокзал в Ростове.

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