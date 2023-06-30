Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Следственный отдел по Первомайскому району Ростова СУ СК РФ по Ростовской области собрал доказательства, ставшие основанием для вынесения приговора в отношении 28-летнего горожанина, убившего знакомую и укравшего ее имущество.
Следователи представили версию, согласно которой в мае текущего года мужчина, находясь в гараже на улице Вятской Ростова, поссорился с 41-летней знакомой. В пылу ссоры он нанес ей несколько ударом ножом и зарубил женщину топором. Когда злоумышленник понял, что жертва мертва, он выкрал ее украшения из золота и серебра, а также личные вещи.
Чтобы скрыть следы содеянного мужчина перенес останки жертвы в подвал гаража и залил его бетоном. Спустя некоторое время его задержали следователи и сотрудники полиции, в ходе допроса ростовчанин сознался в убийстве, его поместили под стражу.
«Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростовской области двое мужчин зарубили собутыльника топором.