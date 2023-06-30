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В Ростове мужчина ограбил знакомую и закатал ее тело в бетон

30 июня 2023, 16:46
Фото: 1MI
В Ростове мужчина ограбил знакомую и закатал ее тело в бетон
В Ростове местного жителя признали виновным в зверском убийстве и ограблении знакомой, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ростовской области.

Следственный отдел по Первомайскому району Ростова СУ СК РФ по Ростовской области собрал доказательства, ставшие основанием для вынесения приговора в отношении 28-летнего горожанина, убившего знакомую и укравшего ее имущество.

Следователи представили версию, согласно которой в мае текущего года мужчина, находясь в гараже на улице Вятской Ростова, поссорился с 41-летней знакомой. В пылу ссоры он нанес ей несколько ударом ножом и зарубил женщину топором. Когда злоумышленник понял, что жертва мертва, он выкрал ее украшения из золота и серебра, а также личные вещи.

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Чтобы скрыть следы содеянного мужчина перенес останки жертвы в подвал гаража и залил его бетоном. Спустя некоторое время его задержали следователи и сотрудники полиции, в ходе допроса ростовчанин сознался в убийстве, его поместили под стражу.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

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