Следователи представили версию, согласно которой в мае текущего года мужчина, находясь в гараже на улице Вятской Ростова, поссорился с 41-летней знакомой. В пылу ссоры он нанес ей несколько ударом ножом и зарубил женщину топором. Когда злоумышленник понял, что жертва мертва, он выкрал ее украшения из золота и серебра, а также личные вещи.