Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
С помощью специального прибора они измерили повреждения и неровности в асфальте. Среди обнаруженных проблем — несколько ям, одна из которых имеет размеры 16 сантиметров. Сейчас дорожные рабочие должны устранить все дефекты в течение 12 дней. Полицейские также проверили состояние дорожной разметки и дорожных знаков.
«Каждый день при выходе на маршруты патрулирования наши сотрудники дорожно-патрульной службы города Ростова-на-Дону контролируют состояние дорожного движения. Мы выявляем проблемы в улично-дорожной сети. Особое внимание уделяется состоянию дорожного покрытия — мы ищем выбоины, провалы и трещины», — пишет Dontr со ссылкой на сотрудника ГИБДД Андрея Токарева.
Ранее асфальт развалился в переулке Безымянный в Ростове после ливней.