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В Ростове-на-Дону измерили ямы на дорогах на улице Таганрогской

30 июня 2023, 13:37
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону измерили ямы на дорогах на улице Таганрогской
В Ростове-на-Дону сотрудники ГИБДД проверили состояние дороги на улице Таганрогской, сообщают СМИ.

С помощью специального прибора они измерили повреждения и неровности в асфальте. Среди обнаруженных проблем — несколько ям, одна из которых имеет размеры 16 сантиметров. Сейчас дорожные рабочие должны устранить все дефекты в течение 12 дней. Полицейские также проверили состояние дорожной разметки и дорожных знаков.

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«Каждый день при выходе на маршруты патрулирования наши сотрудники дорожно-патрульной службы города Ростова-на-Дону контролируют состояние дорожного движения. Мы выявляем проблемы в улично-дорожной сети. Особое внимание уделяется состоянию дорожного покрытия — мы ищем выбоины, провалы и трещины», — пишет Dontr со ссылкой на сотрудника ГИБДД Андрея Токарева.

Ранее асфальт развалился в переулке Безымянный в Ростове после ливней.

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