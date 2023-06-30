С помощью специального прибора они измерили повреждения и неровности в асфальте. Среди обнаруженных проблем — несколько ям, одна из которых имеет размеры 16 сантиметров. Сейчас дорожные рабочие должны устранить все дефекты в течение 12 дней. Полицейские также проверили состояние дорожной разметки и дорожных знаков.