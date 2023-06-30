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В Ростове-на-Дону появятся лавочки и урны, сделанные заключенными ИК-10

30 июня 2023, 13:23
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону появятся лавочки и урны, сделанные заключенными ИК-10
В Ростове на улицах города появятся лавочки и урны, созданные руками заключенных исправительной колонии №10, об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

В четверг, 29 июня, стало известно, что начальник исправительной колонии №10 встретился в замглавы администрации Железнодорожного района Ростова по вопросам экономики и сферы обслуживания Владимиром Макаровым.

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В ходе встречи участники обсудили производственный потенциал заключенных и увидели образцы продукции ИК-10, в результате чего власти договорились о заключении контракта на производство лавочек и урн для мусора, которые будут использовать для городского благоустройства.

Ранее в Ростовской области бывшего начальника колонии осудили за организацию производства холодного оружия зэками.

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