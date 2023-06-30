Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В четверг, 29 июня, стало известно, что начальник исправительной колонии №10 встретился в замглавы администрации Железнодорожного района Ростова по вопросам экономики и сферы обслуживания Владимиром Макаровым.
В ходе встречи участники обсудили производственный потенциал заключенных и увидели образцы продукции ИК-10, в результате чего власти договорились о заключении контракта на производство лавочек и урн для мусора, которые будут использовать для городского благоустройства.
Ранее в Ростовской области бывшего начальника колонии осудили за организацию производства холодного оружия зэками.