В Ростове-на-Дону прошел девятый юридический форум

Как отметила сенатор от Законодательного Собрания Ростовской области, первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, форум можно смело назвать лабораторией реальных дел.

— В девятый раз мы собираем площадку профессионалов, и тех кто хочет высказать свои идеи и предложения, которые очень ценны для законодателей как регионального, так и федерального уровней. Подводя итоги промежуточной части нашей работы, можно сказать, что порядка 80 законодательных актов на федеральном уровне приняты по итогам и предложениям, сформулированных на донских юридических форумах, — пояснила Ирина Рукавишникова.

Предложения, которые каждый год становились частью законодательства зачастую касались бесплатной правовой помощи и большого пакета социальных поправок. В этом году приняты поправки, направленные на поддержку семей с детьми-инвалидами.

В завершение встречи спикеры добавили, что юридическое сообщество Дона на сегодня одно из самых значимых среди российских регионов. Донские юристы вносят свой значительный вклад в формирование Российского законодательства.