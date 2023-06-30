В Ростове-на-Дону прошел девятый юридический форум

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Мероприятие проходило при поддержке Совета Федерации, Законодательного собрания Ростовской области, регионального правительства и областной общественной палаты.
Форум был богат на события. Он состоял из трех стратегических сессий «Защита социальных прав: законы для граждан», «Право на здоровье: новые технологии» и «Правовая и социальная поддержка защитников Отечества», и международной научно-практической конференции «Новые векторы защиты прав граждан в условиях формирования устойчивого мироустройства».
Темы форума определялись социально-гуманитарной миссией права. В приоритете обсуждения стояла защита прав граждан и ее социальный аспект.
Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко отметил, что за последние пять работы Законодательного собрания, важной задачей была корректировка законодательства и устранение в нем юридических коллизий.
— В процессе изменения федерального законодательства и последующей трансформации регионального, возникает нестыковки между различными нормами, которые иногда порождают ощущение несправедливости закона. Работа юристов позволяет увидеть такие проблемы и устранить их И именно работа юристов. в том числе на таких форумах позволяет увидеть подобные проблемы. Как в федеральных, так и областных законах. За нынешним созывом Законодательного собрания стоят 53 инициативы. И абсолютное большинство таких решений было связано с устранением ошибок, — подчеркнул Александр Ищенко.
Как отметила сенатор от Законодательного Собрания Ростовской области, первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, форум можно смело назвать лабораторией реальных дел.
— В девятый раз мы собираем площадку профессионалов, и тех кто хочет высказать свои идеи и предложения, которые очень ценны для законодателей как регионального, так и федерального уровней. Подводя итоги промежуточной части нашей работы, можно сказать, что порядка 80 законодательных актов на федеральном уровне приняты по итогам и предложениям, сформулированных на донских юридических форумах, — пояснила Ирина Рукавишникова.
Предложения, которые каждый год становились частью законодательства зачастую касались бесплатной правовой помощи и большого пакета социальных поправок. В этом году приняты поправки, направленные на поддержку семей с детьми-инвалидами.
В завершение встречи спикеры добавили, что юридическое сообщество Дона на сегодня одно из самых значимых среди российских регионов. Донские юристы вносят свой значительный вклад в формирование Российского законодательства.