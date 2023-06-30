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В Ростове опубликовали программу мероприятий ко Дню молодежи 1 июля

30 июня 2023, 17:51
Фото: pxhere.com
В Ростове опубликовали программу мероприятий ко Дню молодежи 1 июля
В Ростове рассказали, какие мероприятия ожидают молодежь и гостей города 1 июля, об этом сообщили в Telegram-канале.

Telegram-канал 161.py рассказал, что в субботу, 1 июля, в Аксае пройдет праздник «Ночь на Ивана Купала», во время которого гости смогут сплести венки, поучаствовать в конкурсах, народных играх и забавах. Празднование начнется в 20.00 мск и продлится три часа, билет обойдется в 300 рублей, но посетителям к костюмах сделают скидку 50 рублей.

Также в Ростове в парке «Левобережном» отпразднуют День молодежи, в программу мероприятия включили мастер-классы и концерты.

В субботу на площадку ART BAZAR пройдет квартирник «Свободный Полет» актёра Сергея Беланова и режиссера Юрия Купавых, во время которого можно будет послушать театральные истории, песни и выпить чаю. Участие обойдется в 700 рублей с человека.

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Кроме того, в субботу Ростовский зоопарк празднует свой 96-й День рождения. Гостей ждет концерт с бесплатными угощениями, мастер-классами и другими интересными развлекательными мероприятиями, которые пройдут с 11.00 до 15.00 мск.

Также в центре Ростова пространстве D30, барах «Сияние» и «Шрум», а также «Embargo Villa» пройдут вечеринки с диджеями. Подробности можно уточнить на страницах заведений в соцсетях.

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