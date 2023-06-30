Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
Telegram-канал 161.py рассказал, что в субботу, 1 июля, в Аксае пройдет праздник «Ночь на Ивана Купала», во время которого гости смогут сплести венки, поучаствовать в конкурсах, народных играх и забавах. Празднование начнется в 20.00 мск и продлится три часа, билет обойдется в 300 рублей, но посетителям к костюмах сделают скидку 50 рублей.
Также в Ростове в парке «Левобережном» отпразднуют День молодежи, в программу мероприятия включили мастер-классы и концерты.
В субботу на площадку ART BAZAR пройдет квартирник «Свободный Полет» актёра Сергея Беланова и режиссера Юрия Купавых, во время которого можно будет послушать театральные истории, песни и выпить чаю. Участие обойдется в 700 рублей с человека.
Кроме того, в субботу Ростовский зоопарк празднует свой 96-й День рождения. Гостей ждет концерт с бесплатными угощениями, мастер-классами и другими интересными развлекательными мероприятиями, которые пройдут с 11.00 до 15.00 мск.
Также в центре Ростова пространстве D30, барах «Сияние» и «Шрум», а также «Embargo Villa» пройдут вечеринки с диджеями. Подробности можно уточнить на страницах заведений в соцсетях.