Telegram-канал 161.py рассказал, что в субботу, 1 июля, в Аксае пройдет праздник «Ночь на Ивана Купала», во время которого гости смогут сплести венки, поучаствовать в конкурсах, народных играх и забавах. Празднование начнется в 20.00 мск и продлится три часа, билет обойдется в 300 рублей, но посетителям к костюмах сделают скидку 50 рублей.