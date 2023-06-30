Источник в силовых структурах рассказал, что мальчика изнасиловали в апреле этого года в гостинице «Эльбузд». Мужчина заманил 15-летнего юношу в гостиницу и подавил сопротивление со стороны ребенка угрозой убийства, после чего взял его силой. По предварительной информации, Вячеслав безработный и уже отсидел за убийство. Если его вина будет доказана — он проведет в колонии до 15 лет.