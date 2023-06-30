Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Портал 161.py объявил, что в Ростове произошло сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего юноши. По данным источника издания, 44-летний Вячеслав О. ранее судимый за убийство стал фигурантом дела о насильственных действиях сексуального характера.
Источник в силовых структурах рассказал, что мальчика изнасиловали в апреле этого года в гостинице «Эльбузд». Мужчина заманил 15-летнего юношу в гостиницу и подавил сопротивление со стороны ребенка угрозой убийства, после чего взял его силой. По предварительной информации, Вячеслав безработный и уже отсидел за убийство. Если его вина будет доказана — он проведет в колонии до 15 лет.
В издании утверждают, что СУ СК РФ по Ростовской области подтвердили факт произошедшего преступления, в настоящий момент ведется расследование. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
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