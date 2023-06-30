rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:13

Published Сегодня, 18:13

Modified Сегодня, 19:10

Updated Сегодня, 19:10

Изображение материала

В Ростове проспект Ворошиловский закрыли для автобусов и троллейбусов в 20. 00

30 июня 2023, 18:13
Фото: 1MI
В Ростове проспект Ворошиловский закрыли для автобусов и троллейбусов в 20.00
В Ростове из-за перекрытия на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Варфоломеева изменятся маршруты автобусов и троллейбусов с 30 июня по 1 июля, сообщили в городской администрации.

В Ростове из-за перекрытия участка на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Варфоломеева изменятся маршруты общественного транспорта. Ограничения будут действовать ровно сутки с 30 июня, начиная с 20.00 мск, в связи с проведением аварийных работ. В это время контактная сеть для троллейбусов также будет отключена.

Автобусы № 1, 33, 49, 65, 65а, 77, 92б и 92в будут двигаться по следующему маршруту: проспект Михаила Нагибина — площадь Гагарина — проспект Соколова — улица Красноармейская — проспект Ворошиловский и далее по обычному маршруту.

Автобусы № 35, 47, 78 и 90 будут возить пассажиров по маршруту: проспект Ворошиловский — улица Красноармейская — проспект Соколова — площадь Гагарина — проспект Михаила Нагибина и далее по обычному маршруту.

В Ростове-на-Дону измерили ямы на дорогах на улице Таганрогской
Узнать подробнее

Автобусы № 22, 42, 45 и 83 также изменят маршрут: проспект Михаила Нагибина — площадь Гагарина — проспект Соколова — улица Красноармейская — проспект Ворошиловский и далее по обычному маршруту.

Троллейбус № 6 временно не будет работать, его подвижной состав направят на другие маршруты.

Ранее на данном аварийном участке во время ливня едва не утонул мужчина, угодивший в яму.

#Ростов
Подпишитесь
В Ростове ждут кровавую Луну и строят теории о том, кто делал фото с ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 17:09
Фото потенциальных убийц будет вывешивать детский парк в Ростовской области
Сегодня, 17:14
В Ростове экс-командира взвода ГИБДД осудили за взяточничество и вымогательство
Сегодня, 16:18
Губернатор Голубев объяснил, почему «Вагнер» так быстро вошел и занял Ростов
Сегодня, 15:28
Ростовский экономист Миронова объяснила, что будет с рублем в июле
Сегодня, 18:28