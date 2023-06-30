Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 19:10
Updated Сегодня, 19:10
В Ростове из-за перекрытия участка на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Варфоломеева изменятся маршруты общественного транспорта. Ограничения будут действовать ровно сутки с 30 июня, начиная с 20.00 мск, в связи с проведением аварийных работ. В это время контактная сеть для троллейбусов также будет отключена.
Автобусы № 1, 33, 49, 65, 65а, 77, 92б и 92в будут двигаться по следующему маршруту: проспект Михаила Нагибина — площадь Гагарина — проспект Соколова — улица Красноармейская — проспект Ворошиловский и далее по обычному маршруту.
Автобусы № 35, 47, 78 и 90 будут возить пассажиров по маршруту: проспект Ворошиловский — улица Красноармейская — проспект Соколова — площадь Гагарина — проспект Михаила Нагибина и далее по обычному маршруту.
Автобусы № 22, 42, 45 и 83 также изменят маршрут: проспект Михаила Нагибина — площадь Гагарина — проспект Соколова — улица Красноармейская — проспект Ворошиловский и далее по обычному маршруту.
Троллейбус № 6 временно не будет работать, его подвижной состав направят на другие маршруты.
Ранее на данном аварийном участке во время ливня едва не утонул мужчина, угодивший в яму.