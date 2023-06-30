В Ростове из-за перекрытия участка на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Варфоломеева изменятся маршруты общественного транспорта. Ограничения будут действовать ровно сутки с 30 июня, начиная с 20.00 мск, в связи с проведением аварийных работ. В это время контактная сеть для троллейбусов также будет отключена.