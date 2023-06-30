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В Ростове стали массово сдавать гранатометы, а в Краснодаре автоматы и пулеметы

30 июня 2023, 09:48
Фото: 1MI
В Ростове стали массово сдавать гранатометы, а в Краснодаре автоматы и пулеметы
В Краснодарском крае гражданам намного выгоднее сдавать автоматы, пулеметы и боевые патроны, а в Ростовской области — гранаты и гранатомёты, сообщил гражданский активист Виталий Черкасов.

Общественник проанализировал размеры компенсаций гражданам при сдаче ими в добровольном порядке незаконного оружия и боевых патронов в Краснодарском крае и Ростовской области.

Оказалось, что на Кубани больше платят за пулеметы, боеприпасы и автоматы, а боевые гранаты и гранатомёты, наоборот, выгоднее сдавать в соседнем регионе.

По его словам, вознаграждение за сданный патрон к огнестрельному оружию в Краснодарском крае составляет 20 рублей, а на Дону выплатят из бюджета только 1 рубль. За любое боевое оружие кубанские власти заплатят 10 тысяч рублей, тогда как в Ростовской области пистолеты и револьверы принимают лишь по 5 тысяч за штуку, а автоматы и пулеметы — по 8.

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«А вот боевые гранаты Ф-1, РГД-5, РГН принимают в Ростовской области за 5 тысяч рублей. А у нас они идут лишь по 2 тысячи рублей за единицу», — говорит активист.

Стоит отметить, что на Кубани и меньше бюрократии при сдаче оружия и боеприпасов. Жителям достаточно написать заявление, а также предоставить копию паспорта и реквизиты банковского счёта, куда поступит положенное вознаграждение. А в Ростовской области потребуется также копия паспорта и ИНН.

Ранее RostovGazeta писала, что жители Ростовской области продолжат получать деньги за добровольную сдачу оружия.

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#Оружие#Выплаты#Ростовская область#Краснодарский край
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