Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Общественник проанализировал размеры компенсаций гражданам при сдаче ими в добровольном порядке незаконного оружия и боевых патронов в Краснодарском крае и Ростовской области.
Оказалось, что на Кубани больше платят за пулеметы, боеприпасы и автоматы, а боевые гранаты и гранатомёты, наоборот, выгоднее сдавать в соседнем регионе.
По его словам, вознаграждение за сданный патрон к огнестрельному оружию в Краснодарском крае составляет 20 рублей, а на Дону выплатят из бюджета только 1 рубль. За любое боевое оружие кубанские власти заплатят 10 тысяч рублей, тогда как в Ростовской области пистолеты и револьверы принимают лишь по 5 тысяч за штуку, а автоматы и пулеметы — по 8.
«А вот боевые гранаты Ф-1, РГД-5, РГН принимают в Ростовской области за 5 тысяч рублей. А у нас они идут лишь по 2 тысячи рублей за единицу», — говорит активист.
Стоит отметить, что на Кубани и меньше бюрократии при сдаче оружия и боеприпасов. Жителям достаточно написать заявление, а также предоставить копию паспорта и реквизиты банковского счёта, куда поступит положенное вознаграждение. А в Ростовской области потребуется также копия паспорта и ИНН.
Ранее RostovGazeta писала, что жители Ростовской области продолжат получать деньги за добровольную сдачу оружия.