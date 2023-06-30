По его словам, вознаграждение за сданный патрон к огнестрельному оружию в Краснодарском крае составляет 20 рублей, а на Дону выплатят из бюджета только 1 рубль. За любое боевое оружие кубанские власти заплатят 10 тысяч рублей, тогда как в Ростовской области пистолеты и револьверы принимают лишь по 5 тысяч за штуку, а автоматы и пулеметы — по 8.