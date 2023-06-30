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В Ростове в память об утонувшем во время ливня педагоге появилась мемориальная доска

30 июня 2023, 05:23
Фото: 1MI
В Ростове в память об утонувшем во время ливня педагоге появилась мемориальная доска
В Ростове-на-Дону открыли мемориальную доску в память об учительнице, которая погибла во время дождя, сообщает газета «Молот».

По информации издания, мемориальную доску в честь Людмилы Радченко открыли в школе №28.

Напомним, учительница скончалась 28 апреля в Ростове на перекрестке Тульской улицы и Авиамоторного переулка во время сильного дождя. Поток воды унес ее в водосточный коллектор, который был без ограждения и предупреждающих знаков.

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Лидия Радченко посвятила более полувека своей жизни педагогической работе. В последние годы она преподавала английский язык и была классным руководителем.

В конце мая ростовчане сообщили о забитой ливневке, где в апреле во время дождя погибла педагог.

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