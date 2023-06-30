Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
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Updated Сегодня, 05:31
По информации издания, мемориальную доску в честь Людмилы Радченко открыли в школе №28.
Напомним, учительница скончалась 28 апреля в Ростове на перекрестке Тульской улицы и Авиамоторного переулка во время сильного дождя. Поток воды унес ее в водосточный коллектор, который был без ограждения и предупреждающих знаков.
Лидия Радченко посвятила более полувека своей жизни педагогической работе. В последние годы она преподавала английский язык и была классным руководителем.
В конце мая ростовчане сообщили о забитой ливневке, где в апреле во время дождя погибла педагог.