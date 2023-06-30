Речь идет об участках на Аллее Героев, здесь найдут последний дом участники СВО, получившие орден Мужества и медаль «За отвагу». Для упокоения на участке кто-то из близких погибшего должен будет подать заявление. Все могилы на этом участке собираются оформлять в едином стиле с облицовкой керамогранитом и установкой стелы с тумбой и цветником.