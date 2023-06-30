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В Ростове ждут кровавую Луну и строят теории о том, кто делал фото с ЧВК «Вагнер»

30 июня 2023, 17:09
Фото: Анна Ивченко / rostovgazeta.ru
В Ростове ждут кровавую Луну и строят теории о том, кто делал фото с ЧВК «Вагнер»
В Ростовской области ждут кровавую Луну, выбирают место для захоронения военных и не верят в дружелюбие ростовчан по отношению к ЧВК «Вагнер».

Эффектное зрелище

Ростовский астроном Сергей Жмайлов объявил, что с 3 по 12 июля жители Ростовской области смогут стать свидетеля одного из самых эффектных астрономических явлений — «кровавой» или же Красной Луны, которое также будет сопровождаться суперлунием.

Расстояние между Землей и ее спутником сократится, а из-за пыли в атмосфере Луна будет казаться ярко-красной.

Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru

Кроме того, в июле будет видно соединение Луны с Юпитером. Обе планеты будут расположены друг напротив друга, их будет видно невооруженным взглядом в ночь с 11 на 12 июля.

И здесь герои найдут покой

Администрация Ростова-на-Дону выпустила постановление, определяющее зоны Северного кладбища, где создадут участок воинских захоронений героев спецоперации.

Фото: 1MI

Речь идет об участках на Аллее Героев, здесь найдут последний дом участники СВО, получившие орден Мужества и медаль «За отвагу». Для упокоения на участке кто-то из близких погибшего должен будет подать заявление. Все могилы на этом участке собираются оформлять в едином стиле с облицовкой керамогранитом и установкой стелы с тумбой и цветником.

Не верьте глазам своим

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поставил под сомнение информацию о том, что ростовчане поддержали ЧВК «Вагнер» во время военного мятежа 24 июня. По его словам, теплая встреча, беседы и фотографии являются инсинуациями. По мнению губернатора, в фотосессиях с танками и бойцами военной компании участвовали их собственные сослуживцы, переодетые в гражданскую одежду.

Фото: rostovgazeta.ru

«Они были в городе, в том числе, насколько мне известно, не все одетыми в военную форму. Поэтому эти флаги, обнимашки тоже… Это осознанная история», — цитирует губернатора Голубева портал «Ъ».

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