Фото потенциальных убийц будет вывешивать детский парк в Ростовской области

В пресс-службе уточнили, что животновод, ухаживающий за лемурами, обратил внимание, что лемур был вялым и не ел корм. Графа немедленного перевели в изолятор, после чего стало известно, что посетители накормили животное чипсами. Нетипичная еда вызвала у лемура сбой в работе печени и ЖКТ, и хотя ветеринары боролись за жизнь Графа несколько дней — животное скончалось. После вскрытия выяснилось, что причиной гибели стал острый метеоризм и воспаление печени с поджелудочной железой.