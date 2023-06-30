Фото потенциальных убийц будет вывешивать детский парк в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
В пятницу, 30 июня, стало известно, что зверинце парка «Лога» умер лемур по имени Граф. По словам работников парка, смерть наступила в результате отравления чипсами.
В пресс-службе уточнили, что животновод, ухаживающий за лемурами, обратил внимание, что лемур был вялым и не ел корм. Графа немедленного перевели в изолятор, после чего стало известно, что посетители накормили животное чипсами. Нетипичная еда вызвала у лемура сбой в работе печени и ЖКТ, и хотя ветеринары боролись за жизнь Графа несколько дней — животное скончалось. После вскрытия выяснилось, что причиной гибели стал острый метеоризм и воспаление печени с поджелудочной железой.
Парк «Лога» призывает посетителей не кормить питомцев и просит сознательных гостей делать замечания и снимать нарушителей на камеру, а также присылать отснятые материалы на номер 8(928)188-22-22.
«С этого дня мы будем публиковать нарушителей парка в своих социальных сетях — это мера для тех, кто не понимает слов!», — предупредили сотрудники парка.
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