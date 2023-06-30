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В Ростовской области выясняют обстоятельства гибели 15-летней девочки

30 июня 2023, 13:24
Фото: pxhere.com
В Ростовской области выясняют обстоятельства гибели 15-летней девочки
В Ростовской области расследуют обстоятельства гибели девочки, чье тело нашли повешенной в хуторе Камышев, об этом рассказал Telegram-канал.

Telegram-канал «Че по Ростову» объявил, что донские следователи заняты расследованием обстоятельств гибели 15-летней жительницы Зимовниковского района.

По предварительной информации, во вторник, 27 июня, в хуторе Камышев в сарае, расположенном на улице Рыбалко, нашли тело девятиклассницы. Тело 15-летней девочки было повешено, предварительной причиной гибели, по данным авторов канала, называют самоубийство.

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Однако девочка не оставила после себя предсмертной записки, а ее семья не стояла на учете подразделения по делам несовершеннолетних, а потому причины подобных действий остаются неизвестными.

По словам авторов канала, следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, однако официального подтверждения этого из ведомства не поступало. Данные уточняются.

Ранее в Сальске произошел аналогичный случай — нашли повешенным 15-летнего юношу.

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