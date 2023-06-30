В Ростовской области выясняют обстоятельства гибели 15-летней девочки

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Telegram-канал «Че по Ростову» объявил, что донские следователи заняты расследованием обстоятельств гибели 15-летней жительницы Зимовниковского района.
По предварительной информации, во вторник, 27 июня, в хуторе Камышев в сарае, расположенном на улице Рыбалко, нашли тело девятиклассницы. Тело 15-летней девочки было повешено, предварительной причиной гибели, по данным авторов канала, называют самоубийство.
Однако девочка не оставила после себя предсмертной записки, а ее семья не стояла на учете подразделения по делам несовершеннолетних, а потому причины подобных действий остаются неизвестными.
По словам авторов канала, следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, однако официального подтверждения этого из ведомства не поступало. Данные уточняются.
Ранее в Сальске произошел аналогичный случай — нашли повешенным 15-летнего юношу.