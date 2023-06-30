Posted Сегодня, 05:00
Published Сегодня, 05:00
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Ранее СМИ заметили, что Суровикин пропал из информационного поля, из-за чего появлялись различные слухи на эту тему. Теперь Telegram-канал написал, что в конце июня генерал провел совещание в Ростове-на-Дону.
Однако официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
До этого генерал Суровикин призывал вагнеровцев, которые пошли на Ростов-на-Дону, остановиться. Это он сделал при помощи видеообращения.
Напомним, что военная техника дошла до донской столицы на прошлых выходных. Ситуацию удалось решить мирно путем переговоров.