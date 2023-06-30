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В телеграм-каналах заявили, что генерал Суровикин участвовал в совещании в Ростове

30 июня 2023, 05:00
Фото: 1MI
Генерал армии Сергей Суровикин мог провести совещание в Ростове-на-Дону, пишет Telegram-канал «МИГ России».

Ранее СМИ заметили, что Суровикин пропал из информационного поля, из-за чего появлялись различные слухи на эту тему. Теперь Telegram-канал написал, что в конце июня генерал провел совещание в Ростове-на-Дону.

Однако официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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До этого генерал Суровикин призывал вагнеровцев, которые пошли на Ростов-на-Дону, остановиться. Это он сделал при помощи видеообращения.

Напомним, что военная техника дошла до донской столицы на прошлых выходных. Ситуацию удалось решить мирно путем переговоров.

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