Власти Ростова рассказали, куда обратиться из-за жары в общественном транспорте

Posted 30 июня 2023, 15:15
Published 30 июня 2023, 15:15
Modified 30 июня 2023, 15:28
Updated 30 июня 2023, 15:28
Власти города напомнили, что с начала лета Департамент транспорта Ростова проводит рейды на линиях общественного транспорта, в частности проверки касаются соблюдения температурного режима и работы кондиционеров.
В случае некомфортной температуры пассажиров призывают обращаться к водителю с просьбой включить кондиционер, если ростовчане получат отказ по причине неисправности — им следует звонить в центр управления пассажирскими перевозками по номеру 8(800)222-76-76. Во время обращения в службу оператору необходимо сообщить номер автобуса или иного транспортного средства, вышедшего на линию с неисправным кондиционером, номер маршрута и время поездки.
Ранее ростовчанам рассказали, какие автобусы могут ездить без кондиционеров летом 2023 года.