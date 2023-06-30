Власти Ростова рассказали, куда обратиться из-за жары в общественном транспорте

В случае некомфортной температуры пассажиров призывают обращаться к водителю с просьбой включить кондиционер, если ростовчане получат отказ по причине неисправности — им следует звонить в центр управления пассажирскими перевозками по номеру 8(800)222-76-76. Во время обращения в службу оператору необходимо сообщить номер автобуса или иного транспортного средства, вышедшего на линию с неисправным кондиционером, номер маршрута и время поездки.