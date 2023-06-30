rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июня 2023, 15:15

Published 30 июня 2023, 15:15

Modified 30 июня 2023, 15:28

Updated 30 июня 2023, 15:28

Власти Ростова рассказали, куда обратиться из-за жары в общественном транспорте

Власти Ростова рассказали, куда обратиться из-за жары в общественном транспорте

30 июня 2023, 15:15
Фото: 1MI. Власти Ростова рассказали, куда обратиться из-за жары в общественном транспорте
Власти Ростова рассказали горожанам, куда следует обратиться из-за неработающих кондиционеров в общественном транспорте, об этом сообщили на портале администрации.

Власти города напомнили, что с начала лета Департамент транспорта Ростова проводит рейды на линиях общественного транспорта, в частности проверки касаются соблюдения температурного режима и работы кондиционеров.

Автобус с пассажирами загорелся на М-4 в пути из Геленджика в Ростов-на-Дону
Узнать подробнее

В случае некомфортной температуры пассажиров призывают обращаться к водителю с просьбой включить кондиционер, если ростовчане получат отказ по причине неисправности — им следует звонить в центр управления пассажирскими перевозками по номеру 8(800)222-76-76. Во время обращения в службу оператору необходимо сообщить номер автобуса или иного транспортного средства, вышедшего на линию с неисправным кондиционером, номер маршрута и время поездки.

Ранее ростовчанам рассказали, какие автобусы могут ездить без кондиционеров летом 2023 года.

Читайте также:
Власти Ростова дали 10 дней перевозчику «Янтарь-1», чтобы починить кондиционерыЕще одного перевозчика уличили в отсутствии кондиционеров в автобусах в РостовеВласти Ростова дали 10 дней РТК, чтобы оборудовать все троллейбусы кондиционерами
#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Общественный транспорт#Автобус#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Транспорт в Ростове#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика