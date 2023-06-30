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Власти Ростова рассказали, куда обратиться из-за жары в общественном транспорте

30 июня 2023, 15:15
Фото: 1MI
Власти Ростова рассказали, куда обратиться из-за жары в общественном транспорте
Власти Ростова рассказали горожанам, куда следует обратиться из-за неработающих кондиционеров в общественном транспорте, об этом сообщили на портале администрации.

Власти города напомнили, что с начала лета Департамент транспорта Ростова проводит рейды на линиях общественного транспорта, в частности проверки касаются соблюдения температурного режима и работы кондиционеров.

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В случае некомфортной температуры пассажиров призывают обращаться к водителю с просьбой включить кондиционер, если ростовчане получат отказ по причине неисправности — им следует звонить в центр управления пассажирскими перевозками по номеру 8(800)222-76-76. Во время обращения в службу оператору необходимо сообщить номер автобуса или иного транспортного средства, вышедшего на линию с неисправным кондиционером, номер маршрута и время поездки.

Ранее ростовчанам рассказали, какие автобусы могут ездить без кондиционеров летом 2023 года.

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