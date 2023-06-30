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Власти в Ростове-на-Дону определили, как будут выглядеть захоронения героев СВО

30 июня 2023, 07:15
Фото: 1MI
Власти в Ростов-на-Дону определили, как будут выглядеть захоронения героев СВО (фото для иллюстрации)
В Ростове-на-Дону определили зоны на Северном кладбище для создания воинских захоронений, говорится в постановлении администрации города.

Речь идет об участках, находящихся на Аллее героев на Северном городском кладбище. Документ подготовили для формирования единого подхода к увековечиванию памяти погибших во время СВО.

Хоронить будут тех, кого наградили орденом мужества и медалью «За отвагу». Решение принимается на основании заявления от близкого человека погибшего.

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Благоустройство воинских захоронений будут выполнять в едином архитектурно-ландшафтном решении.

«На месте захоронения предусмотрено устройство армированного бетонного цоколя с облицовкой керамогранитной плиткой черного цвета для последующей установки на него стелы, тумбы, цветника», — говорится в постановлении.

Ранее ростовчане оказались недовольны новыми расценками на погребение в городе.

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