Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Речь идет об участках, находящихся на Аллее героев на Северном городском кладбище. Документ подготовили для формирования единого подхода к увековечиванию памяти погибших во время СВО.
Хоронить будут тех, кого наградили орденом мужества и медалью «За отвагу». Решение принимается на основании заявления от близкого человека погибшего.
Благоустройство воинских захоронений будут выполнять в едином архитектурно-ландшафтном решении.
«На месте захоронения предусмотрено устройство армированного бетонного цоколя с облицовкой керамогранитной плиткой черного цвета для последующей установки на него стелы, тумбы, цветника», — говорится в постановлении.
Ранее ростовчане оказались недовольны новыми расценками на погребение в городе.