Во время спецоперации погиб 35-летний майор Касаркин из Ростовской области

Posted 30 июня 2023, 11:47
Published 30 июня 2023, 11:47
Modified 30 июня 2023, 11:49
Updated 30 июня 2023, 11:49
Портал Dondау объявил, что 35-летний офицер Михаил Касаркин, находящийся на службе в зоне СВО, погиб при выполнении боевой задачи. Противник ранил начальника связи 68-го гвардейского танкового полка 21 июня, и эта рана оказалась смертельной.
Касаркина похоронили спустя пять день на кладбище станицы Пухляковской в Усть-Донецком районе, посмертно майора наградили медалями «За отвагу» и «За боевое отличие».
Обращаем внимание, что информация о гибели военного пока не получила официального подтверждения, данные уточняются в компетентных органах.
Ранее на СВО погиб молодой батайчанин Никита Хохленко.