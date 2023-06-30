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Во время спецоперации погиб 35-летний майор Касаркин из Ростовской области

30 июня 2023, 11:47
Фото: es.mil.ru
Во время спецоперации погиб 35-летний майор Касаркин из Ростовской области
В Ростовской области простились с участником СВО Михаилом Касаркиным, который посвятил свою жизнь защите страны, об этом сообщили донские СМИ.

Портал Dondау объявил, что 35-летний офицер Михаил Касаркин, находящийся на службе в зоне СВО, погиб при выполнении боевой задачи. Противник ранил начальника связи 68-го гвардейского танкового полка 21 июня, и эта рана оказалась смертельной.

Касаркина похоронили спустя пять день на кладбище станицы Пухляковской в Усть-Донецком районе, посмертно майора наградили медалями «За отвагу» и «За боевое отличие».

Фото: Dondау

Обращаем внимание, что информация о гибели военного пока не получила официального подтверждения, данные уточняются в компетентных органах.

Ранее на СВО погиб молодой батайчанин Никита Хохленко.

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