Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Как пояснил юрист, коммунальная компания может выплатить компенсации за отсутствие горячей воды и без суда. Так, уточняет Мартынов, для нее даже выгоднее, поскольку в противном случаем сумма компенсации может вырасти в два раза, а к ней прибавится и штраф в пользу потребителя.
«Если решили подать в суд, то обвиняемой должна выступать коммунальная компания, даже если в ней будут настаивать, что ремонт проводили третьи лица», — объясняет юрист.
Он добавляет, что перед тем, как подать иск в суд, необходимо собрать пакет документов. В него входит справка о составе семьи из домоуправления или ТСЖ, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, паспорт, счет на оплату горячей воды по срокам, близким к ее отключению.
«Все проживающие в квартире могут получит компенсацию за причинение морального вреда. Даже если у вас установлен бойлер, и вы моетесь горячей водой, это увеличивает ваши расходы на электроэнергию — а значит, произошло нарушение ваших потребительских прав», — поясняет эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане остались без концертов на крыше и горячей воды, пока поют песни об Украине.