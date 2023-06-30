Как пояснил юрист, коммунальная компания может выплатить компенсации за отсутствие горячей воды и без суда. Так, уточняет Мартынов, для нее даже выгоднее, поскольку в противном случаем сумма компенсации может вырасти в два раза, а к ней прибавится и штраф в пользу потребителя.