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Юрист объяснил, как ростовчанам получить компенсации за отсутствие горячей воды

30 июня 2023, 06:25
Фото: Midjourney
Юрист объяснил, как ростовчанам получить компенсации за отсутствие горячей воды
В нормах СанПин ежегодный профилактический ремонт трубопроводов не может длиться дольше 14 суток, если этот срок превышается хоть на один день — жильцы вправе выставить коммунальщикам счет, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский юрист Юрий Мартынов

Как пояснил юрист, коммунальная компания может выплатить компенсации за отсутствие горячей воды и без суда. Так, уточняет Мартынов, для нее даже выгоднее, поскольку в противном случаем сумма компенсации может вырасти в два раза, а к ней прибавится и штраф в пользу потребителя.

«Если решили подать в суд, то обвиняемой должна выступать коммунальная компания, даже если в ней будут настаивать, что ремонт проводили третьи лица», — объясняет юрист.

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Он добавляет, что перед тем, как подать иск в суд, необходимо собрать пакет документов. В него входит справка о составе семьи из домоуправления или ТСЖ, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, паспорт, счет на оплату горячей воды по срокам, близким к ее отключению.

«Все проживающие в квартире могут получит компенсацию за причинение морального вреда. Даже если у вас установлен бойлер, и вы моетесь горячей водой, это увеличивает ваши расходы на электроэнергию — а значит, произошло нарушение ваших потребительских прав», — поясняет эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане остались без концертов на крыше и горячей воды, пока поют песни об Украине.

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#Анна Ивченко#Вода#Горячая вода#Отсутствует вода#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону
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