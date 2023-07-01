Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
К Бастрыкину обратилась жительница Ростовской области, которая является инвалидом-колясочником. Она сообщила о том, что в ее многоквартирном доме отсутствует беспрепятственный доступ для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В 2019 году суд вынес решение о необходимости адаптации здания для маломобильных граждан, но до сих пор это решение не было выполнено. Женщина неоднократно обращалась в различные органы, но безрезультатно.
По поручению главы Следственного комитета была проведена процессуальная проверка, которая продолжается в настоящее время.
Также Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и представить отчет о предварительных и окончательных результатах расследования.
Ранее стало известно, что ростовчанина будут судить за избиение 14-летнего инвалида в ТЦ «Орбита».