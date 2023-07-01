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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалобы инвалида в Ростовской области

1 июля 2023, 05:27
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав женщины-инвалида, сообщили Следственном комитете.

К Бастрыкину обратилась жительница Ростовской области, которая является инвалидом-колясочником. Она сообщила о том, что в ее многоквартирном доме отсутствует беспрепятственный доступ для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2019 году суд вынес решение о необходимости адаптации здания для маломобильных граждан, но до сих пор это решение не было выполнено. Женщина неоднократно обращалась в различные органы, но безрезультатно.

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По поручению главы Следственного комитета была проведена процессуальная проверка, которая продолжается в настоящее время.

Также Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и представить отчет о предварительных и окончательных результатах расследования.

Ранее стало известно, что ростовчанина будут судить за избиение 14-летнего инвалида в ТЦ «Орбита».

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#Илья Протвинов#Александр Бастрыкин#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Бастрыкин#Следственный комитет#Жалоба#Уголовное дело#Инвалид
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