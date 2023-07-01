Донские саперы МЧС обезвредили более 4 тысяч взрывоопасных предметов на Донбассе

В ведомстве объявили, что за прошедшие три месяца саперам из Ростовской области удалось найти и обезвредить более четырех тысяч подрывных снарядов и иных взрывоопасных устройств на территории Донбасса. Местами обследования стали жилые микрорайоны с объектами электроснабжения, линиями электропередач, а также водоводами, мостами, путепроводами и железнодорожными магистралями.