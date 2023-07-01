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Донские саперы МЧС обезвредили более 4 тысяч взрывоопасных предметов на Донбассе

1 июля 2023, 07:48
Фото: ГУ МЧС Ростовской области
Донские саперы МЧС обезвредили более 4 тысяч взрывоопасных предметов на Донбассе
Пиротехники МЧС из Ростовской области обезвредили более четырех тысяч взрывоопасных предметов за три месяца, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В ведомстве объявили, что за прошедшие три месяца саперам из Ростовской области удалось найти и обезвредить более четырех тысяч подрывных снарядов и иных взрывоопасных устройств на территории Донбасса. Местами обследования стали жилые микрорайоны с объектами электроснабжения, линиями электропередач, а также водоводами, мостами, путепроводами и железнодорожными магистралями.

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За 80 дней сотрудники МЧС обследовали 125 гектаров земли и уже вернулись домой, однако их сменщики продолжат работать на территории ЛДНР, чтобы обеспечить безопасность населения и предотвратить возможные взрывы.

Ранее донские саперы нашли заминированные игрушки.

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