Донские саперы МЧС обезвредили более 4 тысяч взрывоопасных предметов на Донбассе

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В ведомстве объявили, что за прошедшие три месяца саперам из Ростовской области удалось найти и обезвредить более четырех тысяч подрывных снарядов и иных взрывоопасных устройств на территории Донбасса. Местами обследования стали жилые микрорайоны с объектами электроснабжения, линиями электропередач, а также водоводами, мостами, путепроводами и железнодорожными магистралями.
За 80 дней сотрудники МЧС обследовали 125 гектаров земли и уже вернулись домой, однако их сменщики продолжат работать на территории ЛДНР, чтобы обеспечить безопасность населения и предотвратить возможные взрывы.
Ранее донские саперы нашли заминированные игрушки.