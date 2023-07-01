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Кафе в Ростове-на-Дону устроило бессонную ночь для жителей нескольких домов 1 июля

1 июля 2023, 06:34
Фото: 1MI
Кафе в Ростове-на-Дону устроило бессонную ночь для жителей нескольких домов 1 июля
В Ростове-на-Дону громкая музыка в кафе мешала спать жителям сразу нескольких домов, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».


Одно из заведений на улице Красноармейской в ночное время включило очень громко музыку, которая распространилась на весь район. Это мешало отдыху жителей домов, находящихся рядом с кафе.

Ростовчане рассказали, что решили бороться с этим заведением и обратились с жалобой в генпрокуратуру. По словам горожан, в летнее время здесь всегда громко звучит музыка.

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«Так в центре, где кафе и рестораны, всегда так, летом тем более», — заявили ростовчане.

«Лето, друзья, что поделаешь», — пишут пользователи.

Ранее юрист Мартынов объяснил, куда ростовчанам жаловаться на шумные ночные стройки.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Кафе#Бессонная ночь#Громкая музыка#Жители#Дома#Генпрокуратура#Жалобы#Социальные сети#Лето#Шумные стройки
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