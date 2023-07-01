Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Одно из заведений на улице Красноармейской в ночное время включило очень громко музыку, которая распространилась на весь район. Это мешало отдыху жителей домов, находящихся рядом с кафе.
Ростовчане рассказали, что решили бороться с этим заведением и обратились с жалобой в генпрокуратуру. По словам горожан, в летнее время здесь всегда громко звучит музыка.
«Так в центре, где кафе и рестораны, всегда так, летом тем более», — заявили ростовчане.
«Лето, друзья, что поделаешь», — пишут пользователи.
Ранее юрист Мартынов объяснил, куда ростовчанам жаловаться на шумные ночные стройки.